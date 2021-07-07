زيادة منافذ التذاكر.. إجراءات جديدة لـ«المترو» استعدادًا لامتحانات الثانوية

كشف أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن تجهيز جميع القطارات وصيانتها، والدفع بقطارات إضافية تزامنا مع بداية امتحانات الثانوية العامة 2021، والمنتظر أن تبدأ صباح يوم السبت المقبل، الموافق 10 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية للحد من انتشار كورونا.

زيادة منافذ بيع التذاكر

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم توزيع فرق الصيانة والطوارئ على أرصفة جميع المحطات؛ لمواجهة الأعطال المفاجئة، والعمل على إصلاحها فورا، لمنع حصول أى أعطال، تؤثر على حركة التشغيل، مشيرًا إلى زيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات، لمنع زحام الركاب أمام شبابيك التذاكر، تزامنا مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أنه تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، مشيرا إلى أن أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وقال شوقي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن هناك إجراءات مشددة سيتم تطبيقها خلال امتحانات الثانوية العامة 2021، داخل اللجان الامتحانية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، منوها بأن الوضع الصحي باللجان الامتحانية سيكون مستقرا للغاية ولا يوجد أي تخوفات على أبنائنا الطلاب من جائحة كورونا، أثناء سير الامتحانات.

وشدد على جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية، الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية طوال اليوم سير الامتحانات وعدم نزعها، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من العدوى من فيروس كورونا.