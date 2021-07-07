التعليم: 10 إجراءات صارمة ضد كورونا خلال امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، مشيرا إلى أن أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك إجراءات مشددة سيتم تطبيقها خلال امتحانات الثانوية العامة 2021، داخل اللجان الامتحانية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، منوها بأن الوضع الصحى باللجان الامتحانية سيكون مستقرا للغاية ولا يوجد أي تخوفات على أبنائنا الطلاب من جائحة كورونا، أثناء سير الامتحانات، مشددا على جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية طوال اليوم سير الامتحانات وعدم نزعها، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من العدوى من فيروس كورونا.

وترصد «الوطن» في السطور التالية 10 إجراءات من التعليم لمواجهة كورونا خلال امتحانات الثانوية العامة 2021، وهى كالتالي:

1- تسكين 20 طالبا بكل لجنة امتحانية لتحقيق التباعد الاجتماعي بسبب كورونا.

2- إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر العدوى بفيروس كورونا.

3- تعقيم االلجان الامتحانية والمقاعد الخشبية قبل وبعد انتهاء الامتحانات.

4- قياس درجة حرارة الطلاب والقائمين على الامتحانات قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

5- توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

6- تجهيز غرفتي عزل بكل لجنة امتحانية تحتويان على المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية.

7- عدم السماح لأي طالب مصاب بفيروس كورونا من دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

8- تركيب بوابات إلكترونية معقمة أمام اللجان الامتحانية لتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات.

9- منع تداول الأدوات والمستلزمات الامتحانية بين الطلاب داخل لجان الامتحان.

10- عدم تخصيص لجان خاصة لامتحانات الطلاب المصابين بفيروس كورونا.