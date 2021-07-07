تنسيق رياض الاطفال القليوبية2021... الإعلان الرسمي يوليو الجاري

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ظهور نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2021 خلال شهر يوليو الجاري عقب انتهاء الوزارة من فحص الطلبات والملفات المقدمة من قبل أولياء الأمور ومن ثم سوف يتم قبول الطلبات المستوفية للشروط الموضوعة من جانب الوزارة حيث أن وزارة التربية والتعليم أعلنت بالفعل انتهاء التقدم لمرحلة رياض الأطفال سواء بالروضة الحكومية أو اللغات.

روابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقليوبية 2021

وتنشر «الوطن»، التفاصيل والرابط المقرر لإعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال القليوبية 2021 فور ظهوره حيث من المقرر أن تقوم مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالإعلان عن المقبولين في رياض الأطفال خلال يوليو الجاري بعد فحص الطلبات المقدمة إلكترونيا وورقيا ببعض المدارس والإدارات التعليمية كما أتاحت رابطًا للاستعلام عن النتيجة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت فور ظهور النتيجة من هنا

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقليوبية 2021 عبر موقع الوزارة

ويمكن لأولياء الأمور الذين تقدموا إلكترونيًا بطلبات إلحاق أطفالهم برياض الأطفال، اتباع خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقليوبية 2021 بالرقم القومي بأكثر من طريقة أهمها موقع وزارة التربية والتعليم الفني وهي بوابة خدمات ولي الأمر على موقع الوزارة حيث يمكنك إدخال الرقم القومي وكلمة المرور للحصول على النتيجة فور ظهورها من هنا

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقليوبية 2021 بالرقم القومي

وأتاحت محافظة القليوبية رابطًا على مواقعها عبر الإنترنت موضحًا به خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقليوبية 2021 بالرقم القومي حيث يمكن لأولياء الأمور بمحافظة القليوبية الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقليوبية 2021 بالرقم القومي من هنــا

«تعليم القليوبية »: كل طفل أتم 5 سنوات له مكان في المدارس الرسمية لغات

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إن كل طفل أتم 5 سنوات سيكون له مكان في المدارس الرسمية لغات مشيرا إلى أن الفروق بين المدارس الخاصة والرسمية قريبة جدا من حيث مستوى التعليم المقدم بينما تتميز أيضاً المدارس الرسمية اللغات في أن كثافة الفصل 40 طالبًا فقط

وأوضح أنه سوف يتم فتح قاعات جديدة ومدارس رسمية لرياض الأطفال في مختلف انحاء المحافظة لاستيعاب كافة التلاميذ الراغبين في الالتحاق بالمدارس الرسمية لغات في القليوبية

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن المديرية ملتزمة بإلحاق كل طفل تجاوز 6 سنوات المدارس الابتدائية الحكومية في مربع السكن لافتاً إلى أنه في حال توافر أماكن في المدارس الابتدائية الحكومية أو الرسمية لغات يتم العرض على المحافظ ومن بعدها يمكن النزول بالسن على حسب الأعداد المتاحة.