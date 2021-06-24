تعليم القليوبية تناقش المشكلات التي تعاني منها المدارس التجريبية

عقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعًا مع مسئولي التجريبيات بالمحافظة، اليوم الخميس، تناول أهم الاستعدادات والتجهيزات داخل المدارس الرسمية التي تضم لجان الثانوية العامة، ومناقشة المشكلات التي تعاني منها تلك المدارس.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبحضور الدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام، وبليغ عبد الرحمن مدير إدارة التجريبيات بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس حفاظا على سلامة الطلبة وسلامة العاملين بالمدرسة.

كما تمت مناقشة أهم المشكلات التي تعاني منها المدارس الرسمية للغات، وسبل التغلب عليها وضرورة حلها في إطار السرعة والدقة في سبيل تقديم منظومة خدمية متميزة للطلبة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه جرى مناقشة الحضور عن الكتاب الدوري 40، بشأن التحويلات داخل الإدارة والمحافظة، مؤكدًا ضرورة متابعة مسئول المدارس التجريبية لحركة التحويلات داخل المدارس، ومراعاة الكثافة داخل المدارس والاهتمام بتنسيق رياض الأطفال ومراعاة الكثافة داخل القاعات لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة الأطفال.

وشدد وكيل الوزارة، على عدم قبول تبرعات أو مشاركات مادية من أولياء الأمور، وحسن التعامل معهم وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع.

في وقت سابق، اجتمعت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مع مسئولي صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالوزارة ومديرى التوجيه المالي علي مستوى الإدارات التعليمية لمناقشة أعمال التحصيل الخاصة بتحصيل المصروفات الدراسية ومناقشة المعوقات والسلبيات وسبل التغلب عليها.

وناقشت وكيل المديرية في مستحقات الإدارات التعليمية من فصول الخدمات لدى الصندوق،وتعديلات القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات