عاجل.. رئيس قناة السويس يكرم خالد أبو بكر لجهوده في حل أزمة «إيفرجيفن»

تقدم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم، حول توقيع عقد اتفاق التسوية بين الهيئة والشركة المالكة لسفينة إيفرجيفن، بالتهنئة للأخيرة ونادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض، مقدرا ما بذلوه من جهد، وما كانوا حريصين عليه من تفهم لطبيعة الأزمة، الأمر الذي هيأ المناخ للتوصل لاتفاق.

وقدم رئيس هيئة قناة السويس هدية تذكارية عبارة عن درع الهيئة، لرجال شرفاء وطنيين، بذلوا جهدا كبيرا للحل الحالي للأزمة، وعلى رأسهم المحامي الدولي خالد أبوبكر، مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض، والدكتور ربان منتصر السكري، الخبير الدولي في مجال النقل البحري، والربان السيد شعيشع، خبير التحقيقات الدولية.