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«التموين»: تعاون بين مصر وماليزيا لتبادل الخبرات في مجال إنتاج الزيوت

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الوطن
01:11 م | الأربعاء 07 يوليو 2021
وزارة التموين والتجارة الداخلية

وزارة التموين والتجارة الداخلية

بحث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد خير الدين بن أمان، وزير الصناعات الماليزي والوفد المرافق له سُبل أوجه التعاون بين وزارة التموين ووزارة الصناعات الماليزية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها في مجال الصناعات الزيتية، خاصة صناعة زيوت النخيل، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين في هذا المجال سوف يخلق حالة اقتصادية كبيرة بين البلدين، إضافةً إلى فرص العمل التي سوف تُوفر للشباب، وأضاف المصيلحي أنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين لنقل الخبرات بينهما في مجال صناعة زيوت النخيل.

وزير الصناعات الماليزية: سوف نتعاون مع وزارة التموين في صناعات إنتاج زيت النخيل

من جانبه أثنى وزير الصناعات الماليزي والوفد المرافق له على حفاوة الاستقبال، وأكدوا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعاون مكثف مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لوضع المفاهيم الاقتصادية للتعاون في صناعة زيوت النخيل، إضافةً إلى نقل الخبرات بين البلدين.

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