أحمد مجدي: التنافس في الفن بلا متعة.. ولا يوجد «أفضل فيلم»

قال الفنان أحمد مجدي، إن التنافس في الفن يضر أكثر مما ينفع، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يعرف بـ«التنافسية» في الأعمال الفنية القائمة بالأساس على المتعة والإبداع.

أحمد مجدي عن عضويته في لجنة تحكيم مهرجان أسوان: حاجة صعبة

وأشار الفنان أحمد مجدي، في تصريحات صحفية إلى أن عضويته في لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لدورته الخامسة، والذي عقد في نهاية شهر يونيو الماضي، كان من الأمور الصعبة بالنسبة له، لاقتناعه بأن فكرة التنافس بين الأفلام «حاجة مش ظريفة أوي»، مضيفًا: «المقياس مش مين الأفضل، ولكن إيه الفيلم اللي يستحق الدعم؟ لأن مفيش حاجة اسمها أفضل فيلم».

وعن وجود قضية بعينها تخص المرأة يتمنى معالجتها فنيًا في أعماله، قال الفنان أحمد مجدي، إنه لاتوجد قضية بعينها لوجود قضايا كثيرة للمرأة تعاني منها سواء في العمل أو الحياة وأعباء كثيرة تحيط بها، ومن ثم يأتي دور التناول والمعالجة الفنية التي تفرق كثيرًا في كيفية الطرح والعرض الحقيقي الصادق.

وحول ما إذا كانت المرأة هى التي تستطيع التعبير عن قضاياها فنيًا أكثر من الرجال، قال، إن هذا الأمر ليس بالضرورة بدليل أن هناك أفلامًا سينمائية قدمها مخرجون رجال ناقشت قضايا مهمة للمرأة وعالجتها بشكل مميز، لأن الفكرة تقوم في الأساس على الفن والإبداع والمتعة الفنية في المعالجة.

أحمد مجدي يستعد لتصوير الموسم الرابع من مسلسل «الآنسة فرح»

ويستعد الفنان أحمد مجدي لتقديم الموسم الرابع من مسلسل «الآنسة فرح»، الذي سبق وعُرض منه ثلاثة مواسم، والعمل بطولة أسماء أبواليزيد، ومحمد كيلاني، وعارفة عبدالرسول، وتامر فرج، ورانيا يوسف، ومريم الخشت، وسيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج.

وفي عام 2020 شارك «مجدي» الفنانة إلهام شاهين في فيلم «حظر تجول» تأليف وإخراج امير رمسيس، بطولة أمينة خليل، وعارفة عبدالرسول، ومحمود الليثي، وهو الفيلم الذي حصد العديد من الجوائز.