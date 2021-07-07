الإسكان توضح عقوبة تأخير سداد القسط الثاني لشقق «سكن لكل المصريين 1»

عقب إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي، أسماء العملاء الفائزين بالوحدات السكنية المطروحة، تأتي مرحلة سداد الأقساط الربع سنوية للشقق، حيث يبدأ العميل الفائز بالوحدة السكنية سداد قسط كل 3 أشهر لمدة 3 سنوات من تاريخ إعلان الطرح، وتختلف الأقساط الربع سنوية لشقق الإسكان الاجتماعي، باختلاف المشروع السكني، ومساحة الوحدات السكنية المطروحة داخله، وبالتالي تختلف أقساط الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

موعد سداد القسط الثاني لشقق «سكن لكل المصريين 1»

ومع بداية يوليو الحالي، بدأ موعد سداد القسط الثاني لشقق المرحلة الأولى من مبادرة «سكن لكل المصريين» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، حيث انتهى سداد القسط الأول لشقق «سكن لكل المصريين 1» خلال أبريل الماضي، وبالتالي شهر يوليو هو موعد سداد القسط الثاني لشقق المبادرة الرئاسية.

وتيسيرا على المواطنين، يتيح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مهلة شهر ليتمكن العملاء الفائزين بالشقق، من سداد القسط خلال هذه الفترة، ما يعني أنّ موعد سداد القسط الثاني لشقق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ينتهي بنهاية يوليو الحالي.

قيمة القسط الثاني لشقق «سكن لكل المصريين 1»

أما قيمة القسط الثاني من الأقساط الربع سنوية، لشقق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 1»، فتبلغ 2600 جنيه، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

عقوبة التأخير عن سداد القسط الثاني لشقق «سكن لكل المصريين 1»

وبالنسبة لموقف العملاء المتأخرين عن سداد الأقساط الربع سنوية لشقق الإسكان الاجتماعي، أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّه عقب انتهاء الموعد المحدد لسداد القسط الأول، يفرض الصندوق غرامة تأخير قيمتها 1.5% من قيمة الدفعة، عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.