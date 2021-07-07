تعرف على رابط تحويل المدارس بالقاهرة والشروط والضوابط

يبحث الكثير من أولياء أمور عن رابط تحويل المدارس بالقاهرة، بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، والتي بدأت يوم 1 يوليو، وتستمر لمدة شهر ونصف الشهر يوم علي أن تنتهي يوم 15 أغسطس المقبل.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رابط تحويل المدارس بالقاهرة لأولياء الأمور الراغبين في التحويل لأبناءهم من مدرسة لأخرى، على الموقع الرسمي، ويستطيع أولياء الأمور التحويل من خلال التسجيل على هذا الرابط.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنّه من حق ولي الأمر التقدم بطلب تحويل واحد فقط، ويمكن تعديله حتى نهاية مدة التقدم في 15 أغسطس 2021، مشددة على تسجيل جميع الأرقام بطلب التحويل باللغة الإنجليزية، ويتم الاستعلام عن النتيجة عن طريق متابعة موقع المديرية، أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي جرى التقدم لها.

وترصد السطور التالية شروط وخطوات التحويل بين المدارس، كما يلي:

- يتم حساب السن للمتقدمين إلكترونيا في أول أكتوبر 2021.

- تسجيل رغبات التقدم للتحويل للمدارس الرسمية عربي والمدارس الرسمية للغات والمتميز للغات على الموقع الإلكتروني للمديرية.

- التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط لجميع مراحل التعليم الرسمية العربي والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات.

- المراحل التي يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائية) والمرحلة الإعدادية والثانوية.

- يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة.

- حال حدوث خطأ في تسجيل بيانات الطالب في الفترة المحددة يحق لولي الأمر تعديل ما تم تسجيله على الموقع بالرقم القومي خلال الفترة المعلن عنها.

- لا يمكن تقديم طلب التحويل لأكثر من إدارة تعليمية.

- نتيجة التنسيق التي تظهر من خلال لجنة التحويلات بالإدارة التعليمية لا تعتبر موافقة صريحة، إلا بعد إنهاء الإجراءات الورقية الخاصة بعملية التحويل، وإثبات صحة ما تم تسجيله بالموقع بواسطة لجنة استلام الأوراق بالمدرسة.

- يتم تسليم اسم المستخدم وكلمة سر للمفوض من الإدارة التعليمية، لنقل بيانات المتقدمين من موقع المديرية وتسليمها للجنة التحويلات بالإدارة.

- تتولى كل إدارة تعليمية إجراء التحويل من خلال لجنة التحويلات بالإدارة التعليمي، وبعد الانتهاء من عقد اللجنة يتم تسجيل نتائج المقبولين على الموقع من خلال المفوض.

- يتم عمل التنسيقات حسب وجود فراغات بالمدارس بناء على ما تجريه لجنة التحويلات بالإدارة التعليمية.

- حال قبول طلب التحويل يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

- الالتزام بالكتاب الدوري رقم 40 لسنة 2016 الملزم بإجراءات التحويل لجميع المراحل ونوعيات التعليم.

- الالتزام بالقرار الوزاري 285 لسنة 2014 بالنسبة للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات.

- على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

- الأوراق المطلوبة يتم الاستعلام عنها من خلال لجنة التحويلات بالإدارة التعليمية.