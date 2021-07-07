أساتذة تجارة الإسكندرية يحتفلون مع الفرقة الرابعة بانتهاء الامتحانات
كتب:
كيرلس مجدى
03:01 م | الأربعاء 07 يوليو 2021
تجارة الإسكندرية
بوجوه تعلوها البهجة، وكرنفالات احتفالية غابت منذ سنة عن جامعات مصر، نتيجة فيروس كورونا، أحتضن ملعب كلية التجارة جامعة الإسكندرية، احتفال مصغر بين أساتذة الكلية وعميدها وطلاب الفرقة الرابعة، عقب انتهاء امتحانات تلك الفرقة في شُعب اللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية للدفعة الماسية الدفعة 75.
صور وكلمات تذكارية في احتفالية تجارة الإسكندرية
وشهد الاحتفال حضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس وحرص الطلاب على التقاط صور تذكارية بملاعب كلية التجارة، وكلمات تذكارية من الأساتذة عبر «نوت بوك» احتفالاً بأربعة سنوات قضوها في دراسة مواد التجارة بين أروقة جامعة الإسكندرية.
عميد تجارة الإسكندرية: حرصنا على ذلك لأنها ذكرى تدوم طويلاً
وقال الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، إن وجود الطلبة بين أساتذتهم له طعم خاص، لذا حرص برفقة أساتذة الكلية على تخصيص آخر يوم امتحان لتصوير الطلاب مع الأساتذة بالأرواب لأنها عادة صورة تدوم طويلاً.
واضاف الصيفي لـ«الوطن»، أن كلية التجارة حصلت على موافقة إدارة جامعة الاسكندرية ممثلة في الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم و الطلاب بإقامة حفل رسمي للخريجين، وذلك استجابة لطلاب الكلية.
موعد أول حفل تخرج رسمي في جامعة الإسكندرية بعد كورونا
وأوضح أن الحفل سيكون في نهاية شهر سبتمبر أو مطلع شهر أكتوبر، لافتاً إلى أن ذلك متوقف على موافقة الوزارة بإقامة الحفل، بحيث تكون الأمور مستقرة ولا توجد مخاطر على الطلاب.
وأشار إلى أنه حال حدوث موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، سيتم تأجيل موعد الحفل، إلا أنه يتمنى أن تسير الأمور بشكل طبيعي وذلك بهدف إسعاد الطلاب وحمايتهم من عمليات النصب التي تجلت في إقامة حفلات تخرج خارجية لا تلتزم بأي قواعد صحية أو أدبية ولا تمثل القيمة الحقيقية لخريجي الجامعة.
واستنكر عميد كلية التجارة، الحفلات التي تنظم بعيدا عن إشراف الكليات أو أساتذة الجامعة، قائلاً: «لم أر في أي جامعة عالمية تنظيم حفل تخرج الطلاب دون أساتذتهم».
إجراءات احترازية في حفل تخرج طلاب تجارة الإسكندرية
وأشار إلى أن الحفل مؤمن تماما باكثر من 200 رجل آمن داخلي بالإضافة إلى أن الأجهزة الأمنية تتواجد في الكلية مع توفير سيارات إطفاء ودفاع مدني، إلى جانب الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب.
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