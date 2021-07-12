بتكلفة 45 مليون جنيه.. 5 معلومات عن تطوير مستشفى بنها الجامعي

يعد مستشفي بنها الجامعي التابع لجامعة بنها أحد الصروح الطبية والركائز الاساسية في المنظومة الصحية بالقليوبية، والذي يقع على عاتقه أعباء تقديم الخدمة الطبية لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، لما يتمتع به المستشفى من إمكانيات وخبرات وأساتذة وأطباء وأطقم تمريض ورعاية وخدمات على أعلى كفاءة، لتقديم رعاية طبية وصحية للمترددين عليه بشكل آمن وفعال.

«الوطن»، تستعرض آخر مستجدات أعمال ومشروعات التطوير التي يشهدها مستشفي بنها الجامعي خلال المرحلة الحالية، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفي، والتي تبلغ تكلفتها 45 مليون جنيه.

خريطة 5 مشروعات تطوير بمستشفى بنها الجامعي

وتضمن الأعمال والإنشاءات الجديدة بمستشفي بنها الجامعي والتي يجري العمل فيها الآن:

- تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع منظومة الكاميرات بمحيط الأقسام والأماكن الحيوية بالمستشفى

- مشروع تركيب منظومة الإنذار المبكر للحريق فى مباني الباطنة والجراحة والسكن.

- إعادة تأهيل وتطوير مبنى الاستقبال من الطابق الثالث إلى السادس بهدف استخدامه كسكن اقتصادي للمرضى يشمل تجهيز 11 غرفة بالخدمات بكل دور بإجمالي 44 غرفة اقتصادية للمرضى مجهزة على أعلى مستوى.

- المرحلة الثانية للعمليات الموحدة والتي تشمل تجهيز 7 كبسولات جراحية بالخدمات.

- توريد وتركيب منظومة الإطفاء للحريق بالمستشفى الجامعى والذى يشمل عمل منظومة إطفاء بالمياه وعمل خزان الحريق ونظام سحب الدخان.

المدير التنفيذي بمستشفي بنها الجامعي: برنامج زمني لدخول مشروعات التطوير الخدمة

قال الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفي بنها الجامعي، إنه تم وضع برنامج زمني للانتهاء من أعمال التجهيزات والإنشاءات التي تجرى داخل المستشفيات طبقا للمواصفات، مؤكدا أن إدارة المستشفيات حريصة على دعم المستشفى حتى تؤدي دورها على أكمل وجه في تقديم خدمة طبية لائقة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

مدير مستشفى بنها الجامعي: طفرة غير مسبوقة بالأداء

وأضاف «الدخاخني»، أن مستشفي بنها الجامعي يشهد خلال الفترة الحالية طفرة في الأداء ساهمت في تحسين الخدمة الطبية واستيعاب الضغط على المستشفى، منها تطوير قسم حضانات الأطفال الجديد والذي دخل الخدمة مزودا بأحدث تقنية في الحضانات في مصر والشرق الأوسط، كما تم الانتهاء من مشروع تطوير أسانسيرات قسم الجراحة ودخول المرحلة الأولى من كبسولات الجراحة الخدمة، حيث أحدث تقنية موجودة في الجراحة بالعالم.

مدير مستشفى بنها الجامعي: حققنا المعادلة الصعبة بين الإمكانيات وتقديم خدمة متميزة

وأشار أن مستشفي بنها الجامعي يشهد ضعطا شديدا في الإقبال على خدمتها والإستقبال والطوارئ حيث يستقبل المستشفي يوميا مابين 2000 إلى 2500 مريض يوميا في مختلف القطاعات الداخلي والاستقبال الذي يستقبل وحده مايقارب 1500 مريض، والعيادات الخارجية التي تستقبل مايقارب من 800 مريض يوميا، وهو حجم كبير لتقديم الخدمة في ظل الإمكانات المتاحة، ونجحنا في تحقيق المعادلة الصعبة بين الإمكانيات والخدمة المتميزه حيث يقع العبء على مستشفي بنها الجامعي لوحده في مواجهة الضغط الكبير لخدمة أهالي القليوبية، ويصل الأمر لخدمة المحافظات المجاورة المنوفية والغربية والشرقية، مشيرا أنه نظرا للضغط الشديد الذي يشهده المستشفي تقوم الأقسام العلاجية بتقديم الخدمة على أعلى مستوى من خلال إجراء كم هائل من الجراحات وتجهيز الاستقبال.