خبير زراعي يحذر من بعض أنواع المانجو «المهرمنة».. تعرف كيف تكتشفها

حذر الخبير الزراعي محمد علي سليمان، من انتشار بعض أنواع المانجو «المهرمنة»، أو التي تم رشها ببعض المبيدات الزراعية قبل وبعد جني الثمار، موضحا في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن بعض أنواع المانجو تصل إلى الإسماعيلية من محافظات أخرى في موسم المانجو خلال شهري يوليو وأغسطس.

وتابع «بعض المزراع تستخدم مبيدات حشرية أو مبيدات زراعية في موسم التزهير وخاصة أشجار المانجو العويسي لإنتاج أكبر قدر من المانجو الفص».

وأكد أن الأنواع تختلف في طعمها بشكل كبير عن المانجو الإسمعلاوي، مشيرا إلى أن أصناف العويسي والفص تحديدا تدخل الإسماعيلية في منتصف أغسطس وتستمر حتى منتصف سبتمبر.

وقال «سليمان»، «حبة الفص التي تصل من المحافظات الأخرى أكبر حجما من حبة الإسماعيلية ولونها أصفر مائلا للبياض، بعكس الحبة الإسمعلاوي، التي تكون صفراء فاقع لونها».

وأكد أن موسم المانجو في الإسماعيلية تعرض لعوامل جوية أثرت بشكل كبير على كل المزارع، خاصة في الفترة في نهاية شهر رمضان، مضيفا «في شهر رمضان كان هناك ارتفاع كبير في درجة الحرارة نهارا وليلا برودة شديدة تسببت في تساقط الثمار في بداية نضوجها».

وقال إن موسم المانجو خلال العام الجاري سيتأخر من الممكن لشهر تقريبا بسبب تأخر البشائر في الموسم وبدء وجود المانجو في الأسواق مع بداية يوليو.

وتوقع «سليمان»، وصول الموسم إلى ذروته خلال النصف الثاني من شهر يوليو ووجود كل الأنواع في الأسواق خلال هذه الفترة مع بدء انخفاض المحصول في النصف الثاني من شهر أغسطس.

وانتشر محصول المانجو في الأسواق بشكل كبير أبرزه السكري الأبيض والسكري الممتاز في الأسواق بأسعار متفاوتة بين 25 و35 جنيها على حسب جودة الثمار.

كما انتشرت أنواع الصديقة والهندية والنعومي الإسمعلاوي والعويس، بأسعار مختلفة بين 20 وحتى 45 جنيها للعويس.