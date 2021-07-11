مطور عقاري: آليات تعامل الجهات الحكومية مع المستثمرين تغيرت كثيرا

أكد المهندس محمد مفيد، مطور واستشاري عقاري، أن آليات تعامل الجهات الحكومية مع المستثمرين تغيَّرت كثيراً، وأصبح هناك تواصل مستمر، واستجابة فورية للمطالب وحل كل المشكلات والعقبات التي تواجههم، وذلك بفضل الإدارة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مفيد: نستهدف ضخ 15 مليار جنيه في السوق المصرية خلال 5 سنوات

وأضاف مفيد خلال تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن إطلاق مشروعين في العاصمة الإدارية الجديدة الأول عبارة عن مجمع طبي إداري «LINX» والآخر عبارة عن مدرسة تقام على مساحة 12 ألف متر مربع، فضلنا التوقيت الحالي للعمل في مصر بعد مسيرة امتدت لثلاثين عاماً في العمل بالخارج، وذلك في إطار ثقتنا برؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي نفذت مشروعات تنموية عملاقة منها العاصمة الإدارية الجديدة، وحرصت على تأهيل المناخ لجذب الاستثمارات، مشيراً إلى حرصه على نقل خبراته في مجال التطوير والتشييد إلى السوق المصرية بتقديم منتجات مميزة تتوافق مع أحدث المعايير الإنشائية والتكنولوجية وتقدم قيمة مضافة للسوق.

وتابع مفيد: نجحنا في تنفيذ مشروعات خدمية رائدة في عدة مجالات منها «التعليم والصناعة»، وفضلنا تكرار تلك التجربة، خاصة في ظل وجود طلب متنامٍ على المشروعات الخدمية، حيث نستهدف ضخ 15 مليار جنيه في السوق المصرية خلال 5 سنوات، ولولا جهود الدولة، وجهود الرئيس السيسي مؤخراً، في تعديل القوانين وتمهيد بيئة العمل وإلاستثمار لظلت الأوضاع على ما هي عليه.

عبدالحليم: نسعى لتقديم نموذج للمدارس الذكية التي تعتمد بصورة أساسية على تكنولوجيا المعلومات

وأضاف محمود عبد الحليم، مطور واستشاري عقاري، أنه تم إطلاق أول سلسلة مدارس في القاهرة الجديدة تتبع نظام التعليم البريطاني IG، خلال العام الماضي، كما تم ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه في هذا المجال، ونسعى لتقديم نموذج للمدارس الذكية التي تعتمد بصورة أساسية على تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في العملية التعليمية، حيث يتم اتباع أحدث الأساليب وتسهيل العملية التعليمية والاعتماد على تطوير مهارات الطلاب، وتوفير الآليات التي تمكنهم من الفهم والتحليل والتعليم بطرق مبتكرة، وتهدف إلى تخريج كوادر من الطلاب مؤهلين لأسواق العمل وقادرين على تطوير مهاراتهم والتواكب مع متطلبات العمل.