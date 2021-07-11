إصابة ربة منزل بحروق خطيرة في الدقهلية: «كانت بتجرب أسطوانة البوتاجاز»

حاولت ربة منزل في محافظة الدقهلية، اختبار تسريب أسطوانة بوتاجاز من عدمه، وبمجرد الاقتراب من الأسطوانة شبت النار فيها حتى وصلت إلى ملابسها، ما تسبب في إصابتها بحروق متنوعة من الدرجة الأولى والثانية بنسبة 80% بأماكن متفرقة بالجسم.

وأكدت والدتها أنه في أثناء قيام ابنتها باستبدال أسطوانة البوتاجاز بمنزلها بقرية «برق العز» مركز المنصورة، وحال قيامها بعمل اختبار بواسطة مصدر مشتعل للتأكد من عدم وجود تسرب غاز، اشتعلت النيران وأمسكت بملابسها، محدثة إصابتها وتم نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

ورود بلاغ بوصول ربة منزل مصابة بحروق خطيرة

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول المدعوة «دينا هلال جمعة أبو الإسعاد» 21 سنة، ربة منزل، ومقيمة في قرية «برق العز» دائرة المركز، مصابة بحروق من الدرجتين الأولى والثانية بنسبة 80% بأماكن متفرقة بالجسم ادعاء حادث عارض.

أم المصابة: كانت تختبر تسريب الغاز فاشتعل فيها

انتقل ضباط مركز المنصورة إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال والدتها المدعوة «أم محمد يونس محمد رزق»، 45 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، في محضر الشرطة، قررت بأنه في أثناء قيام ابنتها باستبدال أسطوانة البوتاجاز بمنزل الزوجية بذات القرية، وحال قيامها بعمل اختبار بواسطة مصدر مشتعل، للتأكد من عدم وجود تسرب غاز فوجئت باشتعال النيران والإمساك بملابسها وحدوث إصابتها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7668 إداري مركز المنصورة، لسنة 2021، وجار العرض على النيابة العامة.