عاجل.. الصور الأولى لانقلاب سيارة نائب مركز المنصورة محمد الشريف

تعرض النائب محمد إسماعيل الشريف، عضو مجلس النواب، بمحافظة الدقهلية، لحادث تصادم بشع إثر انقلاب سيارته على طريق «بنها – القاهرة» الحر، عدة مرات، حتى تعدت الحاجز وانتقلت إلى الجهة المقابلة، وتدخلت عناية الله لإنقاذه من الموت هو ومرافقه ونقلهما إلى مستشفى قليوب المركزي للعلاج.

«الوطن» تنشر الصور الأولى لانقلاب سيارة النائب

وحصلت «الوطن»، على الصور الأولى لانقلاب السيارة رقم «د ج أ 9723 » والتي كان يستقلها كل من النائب محمد إسماعيل الشريف، عضو مجلس النواب، ومرافقه إبراهيم عوضين، حيث ظهرت السيارة وقد تحطمت أجزاء متفرقة منها نتيجة الاحتكاك الشديد والانقلاب أكثر من مرة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق بنها الحر كانت متوجهة إلى القاهرة، وتبين أن بداخلها النائب محمد إسماعيل الشريف، ومرافق له، وأن بهم إصابات كدمات وسحجات.

هرعت سيارة إسعاف وسيارة إطفاء إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتصرح لهما بالخروج بعد التأكد من استقرار حالتهما الصحية.

النائب: نجوت من الموت بأعجوبة

وقال النائب محمد إسماعيل الشريف لـ «الوطن»: «الحمد لله نجوت من الموت بأعجوبة وأنا حاليا استكمل العلاج في البيت، وأن السبب هو ظهور مطب صناعي فجأة مما تسبب في انقلاب السيارة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها بالاتجاه المعاكس»، مشيرا إلى أن قوة السيارة كانت سببا في حمايتهما من الموت، وكذلك عناية الله أنه لم تأتي سيارة أخرى في الاتجاه المعاكس وقت الحادث، مؤكدا أن حالته مستقرة إلا أنه يعاني من تأثير بعض الكدمات حاليا.

يذكر أن النائب محمد إسماعيل الشريف كان الحصان الأسود لانتخابات دائرة مركز المنصورة 2020، حيث فاز في الجولة الأولى والتي كان يتنافس معها فيها عدد من النواب القدامى، ثم فاز في جولة الإعادة بعدد كبير من الأصوات ليدخل مجلس النواب للمرة الأولى.