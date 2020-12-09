"الشريف والمير" يحصلان على أعلى الأصوات في مركز المنصورة بالدقهلية

أعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الثانية، ومقرها مركز شرطة المنصورة، وتضم "مركز المنصورة ومحلة دمنة" بمحافظة الدقهلية، تقدم محمد إسماعيل اسماعيل الشريف، و حسن حسين محمد المير، وحصولهما على أعلى الأصوات في الدائرة.

وحصل محمد إسماعيل إسماعيل الشريف، على 69 ألفا و610 صوتا، وحسن حسين محمد المير، 62 ألفا و664 صوتا.

فيما حصل المرشح جمال سعد الزهيري، على 57 ألفا و138 صوتا، ومحمد علاق محمد عبدالوهاب، 45 ألفا و664 صوتا.

وإجمالي عدد الناخبين بالدائرة الثانية ومقرها مركز المنصورة ومحل الدمنه، 430 ألفا و380 صوتا، وإجمالي عدد المشاركين في الانتخابات بلغ 119 ألفا و490 أدلوا بأصواتهم، والأصوات الباطلة 2452 صوتا، وإجمالي الصحيحة 117 ألفا و38 صوتا.