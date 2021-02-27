إيهاب فهمي يكشف خطة المسرح القومي.. وجولة «المتفائل» في المحافظات

كشف الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، عن خطة المسرح في الفترة المقبلة، مؤكدا استئناف بروفات المخرج سمير العصفوري وفريق عمل مسرحية «مورستان» لعمل بروفات العرض الذي يعيد الفنانة سميحة أيوب إلى خشبة المسرح، وذلك استعدادا لافتتاح العرض في 15 مارس المقبل.

سامح حسين في طنطا

وأضاف فهمي لـ «الوطن»: «يستعد الفنان سامح حسين وفريق عمل العرض المسرحي «المتفائل» من إنتاج فرقة المسرح القومي للسفر خارج القاهرة لتقديم العرض على بمحافظة الغربية أول مارس المقبل ولمدة 5 أيام، وذلك على مسرح أوبرا طنطا، كما تسافر المسرحية للعرض على قصر ثقافة قنا بمحافظة قنا من 14 مايو إلى 18 مايو 2021، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة لتقديم عروض المسرح بمحافظات مصر».

مورستان

وعن عرض «مورستان» المرتقب تقديمه على المسرح الكوميدي، قال إيهاب فهمي: «العرض مقتبس عن مسرحية سعد الدين وهبة الشهيرة «بير السلم» وتم عمل معالجة لتقدم بشكل معاصر، لذلك فالمحتوى الذى سيختلف عن النص الأصلي، أي أننا أخذنا روح المسرحية مع تغيير الكتابة، فكل مسرحية لها وجهة نظرها التي تعمل عليها»، والعرض بطولة الفنانة سميحة أيوب ونخبة من الفنانين وإخراج سمير العصفورى.

ومسرحية «المتفائل» تدور أحداثها حول شخص واجه كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة عن خطة البيت الفني للمسرح لتقديم 130 ليلة عرض بـ 14 محافظة مصرية هي «البحيرة، أسيوط، الغربية، بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، المنيا، الأقصر، مرسى مطروح، بني سويف، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الفيوم»، تتضمن 9 عروض مسرحية من إنتاج 7 فرق بالبيت الفني للمسرح، عرضين منها موجهين للأطفال، وذلك على مدار 4 أشهر فقط، وذلك اتساقا مع اتجاه الدولة للوصول إلى العمق المصري، حيث تقدم العروض بالمراكز والقرى النجوع، ما بين المسارح والساحات والمدارس، بهدف تحقيق العدالة الثقافية ومحاربة القوى الظلامية والأفكار الإرهابية.