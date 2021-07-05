منع سير «التوك توك» في شوارع المنوفية.. الترخيص أو المصادرة

طالبت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنوفية، أصحاب «التوك كتوك»، بالتوجه إلى الوحدات المرورية لترخيض المركبات، محذرة من شن حملات لضبط المركبات غير المرخصة ومصادرتها.

منع سير التوكتوك في شبين الكوم إلا بعد ترخيصه

ونشرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، بيان على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: «على أصحاب التكاتك بمركز ومدينة شبين الكوم سرعة التوجه إلى وحدة المرور بمركز شبين لترخيص التكاتك الخاصة بهم، وإلا سيتم ضبطها من قبل لجنه مشكلة من الوحدة المحلية وإدارة المرور بمركز شبين الكوم ومركز الشرطة وذلك خلال أسبوع من تاريخه».

وأشارت الوحدات المحلية بمدن محافظة المنوفية، في بيانات مماثلة إلي أن هناك توجيهات واردة من ديوان عام محافظة المنوفية، حيث جاء في بيان الوحدة المحلية بتلا: «في ضوء التعليمات الصادرة من ديوان عام محافظة المنوفية، يتم التنبية علي أصحاب التكاتك بسرعة ترخيص التوكتوك، تجنبا لمصادرة التوكتك وتوقيع الغرامة المقررة على المخالف» .

ضبط التوكتوك في مدينة قويسنا

من جانبها، بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، حملات لضبط التكاتك المخالفة، حيث تم تنظيم حملة مكبرة بشوارع ومداخل مدينة قويسنا بإشراف خالد النمر رئيس المركز والمدينة وبحضور عواطف طاحون نائب رئيس المركز والمدينة، وقسم شرطة المرافق، وقسم الاشغالات، وتم ضبط عدد ستة «تكاتك»، بالتنسيق مع المرور، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.