والدة الطفلة ليال المصابة بضمور العضلات: إجمالي التبرعات 23 مليون جنيه

أعلنت «ربا الأشقر»، والدة الطفلة ليال أحمد المصابة بضمور العضلات الشوكي أن حجم التبرعات المخصصة لعلاج ابنتها من مرضى الضمور، بلغ 23 مليون 742 ألف جنيه من إجمالي المبلغ المطلوب لتحصل طفلتها على الحقنة الأغلي في العالم والمخصصة لعلاج حالات ضمور العضلات الشوكي والبالغ تكلفتها 35 مليون جنيه.

والدة ليال ..أملنا فيكم بعد ربنا ..ضمور العضلات الشوكي

وقالت الأشقر إن شاء الله نكمل الباقي خلال الأسبوع الجاري لتستطع ليال أخذ الحقنة: «محتاجين دعمكم أكتر من أي وقت لأن كل يوم بيفرق في صحة ليال ومن يستطع المساعدة مجددا فلا يتأخر أملنا فيكم بعد ربنا شكرا لكل من دعمونا بدعواتهم ووقتهم ومالهم ولازالوا يدعمون ليال معكم هنقدر نكمل المبلغ إن شاء الله» .

والدة ليال : أعراض المرض ظهرت عليها من سن 6 أشهر ..ضمور العضلات الشوكي

وأكدت الأم لـ«الوطن»، أن الأعراض ظهرت على صغيرتها في سن 6 أشهر حيث وجدت الأم أن رضيعتها عاجزة عن الزحف كباقي الأطفال علاوة على عدم قدرتها على تحريك اليدين والقدمين ومعاناتها الشديدة في البلع .

وأشارت إلى فشل الكثير من الأطباء في تشخيص حالة طفلتها في بداية الأمر حتى اضطررت الأسرة لقطع مئات الكيلو مترات من مسقط رأسها بمحافظة دمياط إلى القاهرة بحثا عن تشخيص صحيح لحالة طفلتها الوحيدة .

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وبعد حملة تدوين دشنتها أسرة الطفلة وتدخلت مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة حسام عبد الغفار والذي بذل جهودا مضنية من أجل إنهاء أوراق الطفلة والحصول على الموافقات اللازمة تم فتح حسابات باسم الطفلة للتبرع لها بثمن الحقنة ببنوك الأهلي المصري فرع أركاديا مول و بنك الـ cib فرع شبرا.

وتحولت منصات التواصل الإجتماعي إلى مجموعات داعمة للطفلة ليال أحمد لتحصل على الحقنة التي تمنح للطفل قبل بلوغه عمر العامين .