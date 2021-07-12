مرسى مطروح.. ارخص مصيف في مصر والأسعار في متناول الجميع

تعد مدينة مرسى مطروح من أكثر المدن الساحلية الجاذبة للمصطافين من جميع مدن ومحافظات مصر، خلال موسم الصيف، نظرا لبحرها المبهج، وألوانه الفيروزية الجميلة، وتصل درجة الصفاء بالمياه لدرجة رؤية الشخص تفاصيل قاع البحر خلال الإستحمام به، كما يتيح مصيف مطروح جميع الأسعار للفئات المختلفة من المجتمع، والتى تتناسب مع متوسط الدخل قبل أن تتناسب مع أصحاب الدخول العالية، حتى أطلق على مصيف مطروح «مصيف الغلابة» ليستطيع المواطن البسيط المصيف، والإستمتاع بالبحر المفتوح أمامه على مدار اليوم هو وأسرته.

مرسى مطروح.. شقق مصيف تبدأ من 150 جنيه

يأتى مصيف مرسي مطروح من أرخص مصيف في مصر، لوجود شقق بأسعار بسيطة تتناسب مع جميع فئات المجتمع المصري، وتجذب الجميع إلى مصيف مطروح، وتبدأ أسعار شقق مصيف مطروح، حسب خالد سيد من العاملين في إيجار الشقق بمطروح، من 150 جنيها سعر الليلة شقه غرفتين، في منطقة عزبة الملاحة، بالقرب من شاطىء مينا حشيش وشاطىء علم الروم، والرميلة، وشقه ثلاث غرف 300 جنيه في الليلة، وروف يرى البحر كله أعلى العمارات، بسعر 200 جنية فى الليلة، غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، ورؤيا جميلة للمناطق السياحية، وترتفع الأسعار كلما زاد عدد الغرف والتجهيزات من أجهزة تكييف وموقع الشقة من البحر.

مرسى مطروح.. تعرف على الشواطىء المجانية

وتتميز مرسى مطروح بوجود أجمل شواطىء على أرضها من حيث صفاء المياه ودرجة نقاءها العالى حتى أطلق على شاطىء ام الرخم بها «مالديف مصر»، كما توجد شواطىء هادئة بها أماكن لنزول الأطفال مثل شاطىء روميل، مما يحافظ عليهم من البحر، وتعد غالبية شواطىء مطروح مجانيه ومفتوحه أمام جميع المصطافين دون أية رسوم، طبقا لرضا جاد الله رئيس مدينة مرسى مطروح، ومنها «شاطىء عجيبة، وشاطىء الأبيض وشاطىء القصر، وشاطىء كليوباترا، وشاطىء الليدو، وشاطىء روميل، وشاطىء العوام، وشاطىء، النخيل، وشاطىء مبارك، وشاطىء الفيروز، وشاطىء مينا حشيش، وشاطىء علم الروم، وشاطىء الرميلة»، ويوجد بهذه الشواطىء خدمات، من دورات مياه وأدشاش للاستحمام، وتأمين من الشرطة، وغطاسين للانقاذ.