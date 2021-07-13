«يمين وشمال».. لماذا يختلف اتجاه «دركسيون» السيارات بين الدول؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الأسئلة حول أسباب اختلاف اتجاه قيادة السيارات بين الدول، ولماذا يوجد «المقود» على اليمين في عدة دول، وفي دول أخرى على اليسار، ليفسر ذلك أحد المتخصصين في السيارات، حيث أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن السبب لاختلاف مكان «المقود» هو البنية الأساسية المصممة للطرق الخاصة بها.

الدول التي تستورد سيارات لا تكون القيادة بها جهة اليمين

وأضاف أبو المجد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطرق تم تأسيسها لتقاد السيارات بهذه الكيفية، فالبنية الأساسية للطرق السبب الرئيسي لقيادة السيارات في بعض الدول على اليمين، وأخرى على اليسار، مشيرا إلى أن قيادة السيارة من اليمين غالبا ما يكون في الدول التي تصنع سيارات، مؤكدا أن الدول التي تستورد سيارات لا تكون القيادة بها جهة اليمين.

وأشار إلى أن قيادة السيارات جهة اليمين يكون في إنجلترا، لأن الدول المصنعة للسيارات هناك لديها القدرة لاختيار جهة «المقود» يمين أو يسار، مشيرا إلى أنه لا يتم تغيير جهة المقود بعد صنعها، وذلك نظرا لأن «علبة الدركسيون» مصمم ولا يتم التعديل به، لافتا إلى أن ذلك قد يسبب مشكلة لمن يستورد سيارات مقطعة، فتواجهم مشكلة هل «الدركسيون» جهة اليمين أم اليسار، لأنه يختلف تماما في تصميم السيارة، ولكن الدولة المستورد هي التي تتحكم في جهة «المقود» سواء كان يمينا أو يسارا.

ولفت رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن موديل السيارة ينتج منه نوعان من «المقود» أحدهما جهة اليمين والآخر جهة اليسار، موضحا أن أغلب دول الشرق الأوسط يكون «الدركسيون» جهة اليسار، وبعض الدول في الاتحاد الأوروبي يكون «الدركسيون» جهة اليمين، لكن أغلب دول العالم بما فيهم مصر تكون القيادة بها ناحية الشمال، وأفريقيا بالكامل ودول الخليج بالكامل يكون «الدركسيون» بها جهة الشمال.