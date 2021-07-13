يستعد جهاز تنمية مدينة العبور، لتسليم 1176 وحدة سكنية (49 عمارة) أكواد «211 – 311 – 421» بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر بالمدينة، على أن يبدأ التسليم الأحد 22/8/2021، وحتى يوم الخميس 28/10/2021.

وترصد السطور التالية، مواعيد وإجراءات استلام وحدات «دار مصر» بمدينة العبور.

مواعيد استلام وحدات «دار مصر» بمدينة العبور

- تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 22/8/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 2، يوم الإثنين 23/8/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 3، يوم الثلاثاء 24/8/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 25/8/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 5، يوم الخميس 26/8/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 6، يوم الأحد 29/8/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 7، يوم الإثنين 30/8/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 8، يوم الثلاثاء 31/8/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 19، يوم الأربعاء 1/ 9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 20، يوم الخميس 2/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 21، يوم الأحد 5/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 22، يوم الإثنين 6/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 23، يوم الثلاثاء 7/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 24، يوم الأربعاء 8/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 25، يوم الخميس 9/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 26، يوم الأحد 12/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 31، يوم الإثنين 13/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 14/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 33، يوم الأربعاء 15/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 34، يوم الخميس 16/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 35، يوم الأحد 19/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 36، يوم الإثنين 20/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 37، يوم الثلاثاء 21/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 39، يوم الأربعاء 22/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 40، يوم الخميس 23/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 41، يوم الأحد 26/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 47، يوم الإثنين 27/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 48، يوم الثلاثاء 28/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 57، يوم الأربعاء 29/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 58، يوم الخميس 30/9/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 59، يوم الأحد 3/10/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 60، يوم الإثنين 4/10/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 98، يوم الثلاثاء 5/10/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 99، يوم الأربعاء 6/10/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 100، يوم الأحد 10/10/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 101، يوم الإثنين 11/10/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 102، يوم الثلاثاء 12/10/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 109، يوم الأربعاء 13/10/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 110، يوم الخميس 14/10/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 111، يوم الأحد 17/10/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 112، يوم الإثنين 18/10/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 117، يوم الثلاثاء 19/10/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأربعاء 20/10/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 119، يوم الخميس 21/10/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 120، يوم الأحد 24/10/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 121، يوم الإثنين 25/10/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 122، يوم الثلاثاء 26/10/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 125، يوم الأربعاء 27/10/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 126، يوم الخميس 28/10/2021.​

إجراءات استلام وحدات «دار مصر» بمدينة العبور

1- على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة.

2- إحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة.

3- توجه المواطن الفائز لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.