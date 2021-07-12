القاهرة الأعلى.. «التضامن»: 6022 موظفًا حكوميًا تقدم للعلاج من الإدمان

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن لعلاج الإدمان، حيث بلغت نسبتها 33.18 %، يليها محافظة الجيزة بنسبة 12.57 %، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبى العلاج.

وأكدت «القباج»، في بيان صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اليوم الاثنين، أن أكثر وسيلة للتعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان، التلفزيون بسبب الحملات الإعلانية، يليه الإنترنت؛ وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج، وكذلك من خلال الأصدقاء‪

من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض

من جانبه، قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج التعاطى، أنه خلال شهري مايو ويونيو 2021 تقدم 6022 موظفًا بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان، مما يشير إلى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن، خاصة بعد التصديق على قانون شغل الوظائف او الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، الذي سيتم تنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره بجانب تنفيذ حملات التوعية على مدار الأشهر الماضية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة في العديد من المحافظات ضمن مبادرة «مصلحتك»؛ لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين.

وأشار مساعد وزيرة التضامن، إلى أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض، ويُعالج بالمجان وفي سرية تامة، من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.