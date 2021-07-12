«التضامن»: 46% من متعاطي المخدرات بدأوا الإدمان في سن الطفولة

قال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال الـ 6 أشهر، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة، مشيرًا إلى 46.87% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة، و33% بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبه 14.30% وأن أكثر مواد التعاطي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 45.87%.

الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 36.88 %

وأوضح «عثمان» في بيان، اليوم الاثنين، أن تعاطى الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 36.88 %، يليه الترامادول بنسبة 20.22 % والأستروكس والفودو بنسبة 11.86% بجانب التعاطي المتعدد «تعاطي أكثر من مخدر»، لافتا إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبه يليه الأم ثم الأشقاء، وذلك نتيجة التفاعل الكبير مع الإعلان الأخير الذى أطلقه الصندوق لتوعية الشباب والفتيات بأضرار الإدمان، مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم مما يدل على ارتفاع الوعى الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج .

وفيما يتعلق بالحالة العملية للمتصلين، أوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه وفقا لنتائج الخط الساخن فإن 55.87 % من المتصلين خلال السته أشهر الأولى من العام الجارى 2021، لا يعملون، و44.83 % يعملون بالقطاع الخاص والحكومىِ .

أصدقاء السوء وحب استطلاع أكثر دوافع التعاطى

وأضاف أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع والتفكك الأسرى، ووهم علاج المشاكل الصحية، وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية ،كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج ،ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء وعدم القدرة المادية ومشاكل فى العمل وضغوط الأهل .

ولفت إلى أنه يتم استقبال المكالمات وتدوين البيانات، من خلال استمارة إلكترونية متكاملة تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح المراكز العلاجية فى المحافظات الأكثر طلبا للعلاج، فضلا عن التعرف على أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين المتصلين ومعرفة سن بداية التعاطي، والعديد من البيانات التي تسمح برسم خريطة معلوماتية خاصة لمرضى الإدمان، تساهم في تطوير سياسات المواجهة‪.