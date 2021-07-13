سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13-7-2021 بالبنوك

عدد كبير من المواطنين والمستثمرين في العملات يتابعون باهتمام بشكل يومي سعر الدولار في مصر، وفي إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها تستعرض«الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في مصر وفق بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أسعار العملات

وفي سياق متصل تقدم الوطن أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

وبلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم، نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعراليورو 18.49 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك الإسكندرية، نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.