سكك حديد مصر توضح مواعيد قطارات 2021 بالوجهين القبلي والبحري

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مواعيد قطارات 2021 الكاملة، على خطوط السكك الحديدية سواء على الوجهين القبلي والبحري، مؤكدة أن قطارات السكة الحديد تقل بشكل يومي حوالي مليون راكب.

وتستعرض «الوطن» مواعيد قطارات 2021 بشكل كام والصادرة عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

سكك حديد مصر تكشف عن مواعيد قطارات 2021 على الوجه البحري

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

1 - القطار 119 «مكيف - مميز»، القاهرة - الإسكندرية في تمام الساعة 5 صباحا.

2 - القطار 903، القاهرة / الإسكندرية يقوم في تمام الساعة 6 صباحا.

3 - القطار 905، VIP، القاهرة / الإسكندرية، مباشر دون توقف، في تمام الساعة 8 صباحا.

4 - القطار 901، القاهرة / الإسكندرية، في تمام الساعة 8:15 صباحا.

5 - القطار 1109، «مكيف - مميز»، الفيوم / الإسكندرية، في تمام الساعة 8:35 صباحا.

6 - القطار 89، أسوان / الإسكندرية، في تمام الساعة 11:15 صباحا.

7 - القطار 913، القاهرة / الإسكندرية، في تمام الساعة 12:30 ظهرا.

8 - القطار 917، VIP مباشر دون توقف خلال المحطات، القاهرة / الإسكندرية، في تمام الساعة 14:00 ظهرا.

9 - القطار 919، القاهرة / الإسكندرية، في تمام الساعة 14:15 ظهرا.

10 - القطار 2001، VIP القاهرة / الإسكندرية، في تمام الساعة 15:00 عصرا.

11 - القطار 915، القاهرة / الإسكندرية، في تمام الساعة 15:20 عصرا.

12 - القطار 923، القاهرة / الإسكندرية، في تمام الساعة 16:00 عصرا.

13 - القطار 925، القاهرة / الإسكندرية، في تمام الساعة 17:10 عصرا.

14 - القطار 921، VIP القاهرة / الإسكندرية، في تمام الساعة 18:00 مساء.

15 - القطار 927، VIP القاهرة / الإسكندرية، في تمام الساعة 19:00 مساء.

16 - القطار 931، القاهرة / الإسكندرية، في تمام الساعة 20:15 مساء.

17 - القطار 935، الأقصر / الإسكندرية، في تمام الساعة 22:30 مساء.

ثانيا: خط الإسكندرية / القاهرة

1 - القطار 902، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 6:00 صباحا.

2 - القطار 906، VIP مباشر دون توقف خلال المحطات، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 7:00 صباحا.

3 - القطار 904، VIP مباشر دون توقف خلال المحطات، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 8:00 صباحا.

4 - القطار 900، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 8:15 صباحا.

5 - القطار 912، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 11:30 صباحا.

6 - القطار 914، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 13:00 ظهرا.

7 - القطار 916، VIP مباشر دون توقف خلال المحطات، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 14:00 ظهرا.

8 - القطار 918، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 15:00 عصرا.

9 - القطار 922، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 15:30 عصرا.

10 - القطار 196، مختلط «مكيف - مميز»، الإسكندرية / الفيوم، في تمام الساعة 15:40 عصرا.

11 - القطار 88، الإسكندرية / أسوان، في تمام الساعة 17:00 مساء.

12 - القطار 118، مختلط «مكيف - مميز»، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 17:20 مساء.

13 - القطار 928، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 18:00 مساءً.

14 - القطار 926، VIP مباشر دون توقف في المحطات، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 7:00 مساء.

15 - القطار 2008، VIP، الإسكندرية / أسوان، في تمام الساعة 8:00 مساءً.

16- القطار 930، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 8:10 مساءً.

17 - القطار 934، الإسكندرية / أسوان، في تمام الساعة 10:00 مساءً.

سكك حديد مصر: مواعيد قطارات 2021 على الوجه القبلي

1 - القطار 1902، القاهرة / أسوان، في تمام الساعة 00:20 بعد منتصف الليل.

2 - القطار 934، الإسكندرية / الأقصر، VIP يتحرك من القاهرة في تمام الساعة 01:10 بعد منتصف الليل.

3 - القطار 978، VIP القاهرة / أسيوط، في تمام الساعة 6:30 صباحا.

4 - القطار 980، VIP القاهرة / أسوان، في تمام الساعة 8:00 صباحا.

5 - القطار 2010، القاهرة / أسوان، في تمام الساعة 10:00 صباحا.

6 - القطار 982، القاهرة / أسوان، في تمام الساعة 12:00 ظهرا.

7 - القطار 986، القاهرة / الأقصر، في تمام الساعة 13:00 ظهرا.

8 - القطار 186، مختلط «مكيف - مميز»، بورسعيد / سوهاج، في تمام الساعة 13:30 ظهرا.

9 - القطار 970، بورسعيد / سوهاج، في تمام الساعة 14:00 ظهرا.

10 - القطار 990، القاهرة / سوهاج، يتحرك من القاهرة في تمام الساعة 4:00 عصرا.

11 - القطار 2006، VIP القاهرة / أسوان، في تمام الساعة 5:15 بعد العصر.

12 - القطار 2012، القاهرة / أسوان، في تمام الساعة 5:30 مساء.

13 - القطار 872، القاهرة / أسيوط، في تمام الساعة 5:45 مساء.

14 - القطار 988، القاهرة / أسوان، في تمام الساعة 7:00 مساء.

15- القطار 84، نوم، القاهرة / أسوان، في تمام الساعة 7:20 مساء.

16 - القطار 86، نوم، القاهرة / أسوان، في تمام الساعة 7:45 مساء.