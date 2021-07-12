محافظ دمياط تكرم الفريق الفائز ببطولة الروبوت الدولية باليونان

كرمت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الاثنين، أعضاء فريق «Trojans» الفائزين بالمركز الرابع على مستوى العالم، وحصولهم على جائزة «البطل»، ببطولة العالم المفتوحة للروبوت في اليونان، والتى أقيمت عبر الإنترنت خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو الماضي.

وضم الفريق كلاً من «ياسمين حجي، وفرح فرحات، وجاسمين هاني، وتقى القاضي، ونوران البادي، وجنا الإسكندراني، وجنا عطية، وهمسة مجاهد، ورقية عبد المنعم، وأمل الشعشاعي».

كما كرمت المحافظ أيضاً كلاً من خالد صيام، ومحمد الرجيسي، المدربين بتلك المسابقة، حيث هنأتهم بتمثيلهم لجمهورية مصر العربية في تلك المسابقة، وحصولهم على ذلك المركز الرابع، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.

ومع بلوغهما السن القانونية للمعاش، وتقديراً لجهودهما المبذولة خلال فترة عملهما، كرمت الدكتورة منال عوض كلاً من هشام المتولي ناصف، نائب رئيس مركز ومدينة الزرقا، وعادل نور الدين، مدير إدارة الأمن بديوان عام المحافظة، حيث منحتهما شهادتي تقدير، معربةً عن أصدق أمنياتها لهما بدوام التوفيق والسداد.

جاء ذلك في مستهل جلسة المجلس التنفيذي المُنعقدة اليوم الاثنين، بحضور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد الإمبابي، مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وفاز الفريق المصري «Trojans»، بالمركز الرابع في بطولة العالم لتصميم وبرمجة الروبوت والذكاء الاصطناعي المقامة باليونان، وتنافس الفريق مع 200 فريقاً آخرين، تقدموا للمسابقة من 100 دولة حول العالم.