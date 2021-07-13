رئيس اتحاد الناشرين المصريين: إعلان الفائز بجائزة أفضل ناشر غدا

يحرص اتحاد الناشرين المصريين، على دعم الناشرين الجدد الذين لم يمر عليهم أكثر من 10 سنوات، ويقدم لهم جائزة سنوية، وقال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المعارف، لـ«الوطن»، إن الاتحاد بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة الكتاب يستعد لإعلان جائزة أفضل ناشر من الناشرين الجدد وهي الجائزة التى يقدمها اتحاد الناشرين مع الهيئة العامة للكتاب، بهدف تشجيع الناشرين الجدد، وذلك اليوم الثلاثاء، خلال حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتنظم مؤسسة دار المعارف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، غدا حفل توزيع جوائز مسابقة العمل الأول للموهوبين على مستوى الجمهورية، وذلك بوزارة الشباب والرياضة، وهي المسابقة التي تهدف لتقديم مؤلفين جدد لصناعة النشر، وستقوم مؤسسة دار المعارف للطبع والنشر بطباعة العمل الفائز بالمركز الأول في القصة القصيرة والرواية والدعاية والتسويق لهم.

وكانت وزارة الثقافة قد كشفت عن إقامة حفل توزيع جوائز مسابقات الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، وذلك غدا الثلاثاء، بقاعة المنارة في محور المشير، بجوار مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في تمام السادسة مساء.

وتضم المسابقات 11 فرعًا 9 منها للكبار في مجالات: «الرواية - القصة القصيرة - شعر الفصحى - شعر العامية - المسرح - النقد الأدبي - الدراسات الإنسانية - الطفل - الكتاب العلمي»، و2 منها للشباب تحت سن 35 في مجالي: «الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية»، إضافة إلى 4 جوائز أخرى تقدم مناصفة من الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزة أفضل كتاب مترجم وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال السينما مع أكاديمية الفنون.