أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-6-2021 في مصر.. كرتونة البيض بـ33 جنيها

سجلت أسعار الدواجن في السوق المحلي اليوم الخميس، بمشتقاتها كافة؛ حالة من الإستقرار النسبي، وذلك بعد شهدت حالة من التذبذب الطفيف في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الصدد، وفي ضوء ما نقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، نستعرض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق المصرية الموافق الخميس 3 يونيو، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن، وفقا لما ذكره عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن».

أسعار الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، في المزرعة بسعر 27 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 31.5 جنيه، وفقًا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأضاف «السيد» أن سعر كيلو الدواجن البلدي بلغ نحو 38 جنيهًا من المزرعة، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

فيما استقرت كرتونة البيض بالمزرعة عند سعر 28.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 33 جنيهًا، وتراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

أسعار الدواجن في السوق المحلي

وجاءت أسعار الدواجن بمشتقاتها في الأسواق المحلية كالآتي:

- فرخة كاملة وصلت لـ 46 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة البلدي اليوم إلى 60 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 43 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من صدور البط حوالي 43 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو 49 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك إلى 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من صدور بالعظم حوالي 46 جنيها.

- وصل سعر كيلو البانيه إلى 81 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش نحو 69 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل 55 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو جرام من أجنحة فراخ فريش 24 جنيهًا.

- أرانب فريش 85 جنيهًا.