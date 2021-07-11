بورصة الدواجن اليوم الأحد 11-6-2021 في مصر

تتزايد القوة الشرائية للمواطنين للحوم بكافة مشتقاتها مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك 2021، مما يعني انخفاض أسعار الدواجن بسبب ضعف الطلب، إلا أن بورصة الدواجن اليوم الأحد 11-7-2021 في السوق المحلي، شهدت استقرارا نسبيا، حيث حافظت على نفس القيمة السعرية منذ الأسبوع الماضي، سواء بورصة الدواجن الرئيسية اليوم وبورصة الدواجن العمومية اليوم.

ويرجع الاستقرار في الأسعار إلي ارتفاع مدخلات الإنتاج بداية من أسعار الأعلاف التي زادت من 7200 جنيها إلي 8000 جنيهًا خلال الشهر الماضي فقط، بالإضافة إلى زيادة مصاريف الرعاية الطبية للطيور التي تعاني من مشاكل ارتفاع الحرارة، لكن مع تراجع الطلب بسبب اقتراب موسم عيد الأضحى استقرت الأسعار.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» على مدار اليوم، نستعرض بورصة الدواجن قي السوق المحلي، اليوم الأحد 11 يوليو، وفقًا لبيان الغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك في السطور التالية.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وبحسب الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فقد استقر سعر كرتونة البيض بالمزرعة حيث وصلت إلى 42 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

ونوه رئيس الشعبة، إلى أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء استقر في المزرعة عند سعر ما بين 27 و28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 31.5 و32 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وتستعرض «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية اليوم في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية، وجاءت كالتالي:

- سجل سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 24 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من الوراك نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة البلدي اليوم نحو 60 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه نحو 81 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 69 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة إلى 46 جنيهًا.

- جاء سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل 55 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 43 جنيهًا.