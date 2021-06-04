أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 4-6-2021 في مصر

كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، أسعار الدواجن في السوق المحلي اليوم الجمعة، وكذلك باقي مشتقاتها كافة.

وفي هذا الصدد، ترصد الوطن، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، أسعار بورصة الدواجن اليوم بالأسواق المصرية الموافق الجمعة 4 يونيو، وفقا لما ذكره رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن».

أسعار بورصة الدواجن اليوم

«الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، في المزرعة يباع بسعر 27 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 31.5 جنيه»، حسب «السيد»، لافتا إلى أن سعر كيلو الدواجن البلدي بلغ نحو 38 جنيهًا من المزرعة، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وأضاف «عبدالعزيز»، أن سعر كرتونة البيض بالمزرعة استقرت عند سعر 28.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 33 جنيهًا، وتراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

أسعار الدواجن في السوق المحلي

وجاءت أسعار الدواجن بمشتقاتها في الأسواق المحلية كالآتي:

- فرخة كاملة وصلت لـ 46 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة البلدي اليوم إلى 60 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 43 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من صدور البط حوالي 43 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو 49 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك إلى 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من صدور بالعظم حوالي 46 جنيها.

- وصل سعر كيلو البانيه إلى 81 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش نحو 69 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل 55 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو جرام من أجنحة فراخ فريش 24 جنيهًا.

- أرانب فريش 85 جنيهًا.