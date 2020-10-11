رئيس هيئة ميناء دمياط يشارك في افتتاح مؤتمر النقل الدولي واللوجيستيات

شارك اللواء بحري أركان حرب وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، في فعاليات مؤتمر النقل الدولي واللوجيستيات "مارلوج"، في نسخته التاسعة 2020، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت عنوان: (أثر الثورة الصناعية الرابعة على تكامل الموانئ والمدن - برامج استدامة الموانئ العالمية)، الذي يستمر في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وحضر الحفل الذى أقيم بمقر الأكاديمية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، رئيس قطاع النقل البحري، نائبا عن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ورئيس هيئة قناة السويس، والدكتورة دينا الظاهر، مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحافظي الإسكندرية ومطروح، وعدد من سفراء وقناصل الدول ورؤساء هيئات الموانئ العربية، وممثلي المنظمات البحرية الدولية، ومتحدثين من العديد من الدول العربية والأوربية.

ويشارك في تنظيم المؤتمر هذا العام، مؤسسة ميناء فالنسيا الإسباني، وميناء انتويرب البلجيكي، واتحاد موانئ البحر المتوسط، وعدد من المنظمات والشركات الدولية المتخصصة في المجال البحري.

ومن المقرر أن تعقد فاعليات جلسات المؤتمر هذا العام، عبر تقنية البث المباشر"تطبيق زووم"، بمشاركة وحضور عدد كبير من رؤساء هيئات الموانئ العربية والدولية، وأساتذة الجامعات والمتخصصين في مجال النقل البحري، ومتحدثين من عدد من دول العالم .

ويعد مؤتمر النقل الدولي واللوجيستيات "مارلوج"، حدثا سنويا دوليا هاما، يحرص ميناء دمياط على المشاركة فيه؛ لتبادل الخبرات والتجارب مع الحضور من الخبراء الدوليين، ومتابعة آخر الأحداث والمستجدات في مجال النقل البحري، والمشاركة في وضع التوصيات التي ساهمت وتساهم في الارتقاء بصناعة النقل البحري في الدول العربية .