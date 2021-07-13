موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 13/7/2021.. ثالث أيام ذي الحجة

يتابع المسلمون بمختلف أنحاء الجمهورية موعد أذان الفجر اليوم بشكل يومي، للحرص على أداء هذا الفرض، لذلك زاد البحث على المحرك العالمي «جوجل» عن موعد أذان الفجر 13/7/2021 الذي يختلف بشكل يومي، ومن محافظة لأخرى، ويهتم المواطنون بمتابعة مواعيد الصلاة لأداء الصلاة في أوقاتها خاصة في تلك الأيام المباركة.

وتقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها لقرائها موعد أذان الفجر في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة 2021 بمختلف محافظات ومدن مصر وفق الموقع الإلكتروني، التابع للهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك على النحو التالي:

موعد أذان الفجر 13/7/2021

جاء موعد أذان الفجر اليوم الأول من شهر ذي الحجة المبارك في عدد من محافظات ومدن مصر المختلفة على النحو التالي:

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة

موعد أذان الفجر هو 3:19 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية

موعد أذان الفجر هو 3:19 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف

موعد أذان الفجر هو 3:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر هو 3:13 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في مطروح

موعد أذان الفجر هو 3:30 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ

موعد أذان الفجر هو 3:15 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان

موعد أذان الفجر هو 3:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط

موعد أذان الفجر 3:11 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط

موعد أذان المغرب: 3:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج

موعد أذان الفجر 3:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أكتوبر

موعد أذان المغرب: 3:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في قنا

موعد أذان الفجر 3:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 3:16 صباحًا.