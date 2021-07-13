«جزر بدوده».. تفاصيل ضبط وتشميع معمل مخلل غير مرخص بالدقهلية

«في أحواض بها مياه ملوثة، ممتلئة بالديدان والعفن، يتم وضع الجزر وهو معبأ في شكائر دون غسيل وهو محمل بالطين، وتركه مدة في هذه الأحواض ليخرج منها مخلل جاهز للبيع في المحلات بعد تقطعيه وغسيله» هكذا ضبطت رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، معمل مخلل غير مرخص به حوالي 41 طنا من المخلل الملوث بالطين والدود، وكان رد عامل بالمعمل على ما يحدث «بنحط عليه مياه حلوة بعد كده ونغسله»، وجرى تشميع المعمل وتحرير 8 محاضر صحة وبيئة وسرقة مياه ضد صاحبه.

خرجت الحملة بقيادة حاتم قابيل رئيس مركز بنى عبيد، وتمكنت من ضبط 41 طنا جزر مخلل بمعمل تخليل بحارة المشايخ بمدينة عبيد، وتم تشميع المكان بعد أخذ وسحب العينات المطلوبة عن طريق مفتشي الصحة لتحليلها بالمعامل المتخصصة بوزارة الصحة.

وبحسب بيان رئاسة مركز ومدينة بني عبيد، فإنه بدخول الموقع تبين أن المعمل عبارة عن عدة أحواض بعضها بعمق 3 أمتار يتواجد بها كميات كبيرة من الجزر تقدر بكمية 41 طن مخلل موجودة بأحواض خرسانية عمق بعضها 3 أمتار وبعضها ببراميل بلاستيكية كبيرة، وتلاحظ وجود عفن ودود بكل الأحواض البراميل الموجودة ومكشوفة غير مغطاة ويتم وضع الجزر بها بدون غسيل بالشكائر البلاستيكية.

وأكد البيان أنه بعد فترة يتم استخراجها وغسيلها وإعدادها وتجهيزها للبيع للمستهلك، كما تبين أيضًا استخدام كميات كبيرة من مياه الشرب بدون عداد مياه وتم استدعاء المختصين بشركة مياه وتم تحرير محضر سرقة مياه.

وبناء على الحملة فقط تم تحرير 8 محاضر منوعة منها 4 محاضر صحة ومحضرين بيئة، ومحضر تموين لإدارة منشأة بدون ترخيص ومحضر سرقة مياه عن طريق شركة مياه الشرب وتم تشميع المعمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عن طريق اللجنة تجاه المخالفات.

ومن جانبه، أكد حاتم قابيل، رئيس المركز، استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية للمرور على جميع المحال والمنشآت التجارية بنطاق المركز، لمتابعة وضبط الأحكام الرقابية والتموينية لضمان توافر الاشتراطات الصحية والبيئية المطلوبة للقضاء على كل ما هو فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي للحفاظ على الصحة العامة وحياة وسلامة المواطنين بنطاق مركز بني عبيد.

جاء ذلك في حضور الدكتور علي منصور، مدير الإدارة البيطرية، ومحمد سليم مدير إدارة التموين، وثروت الزهيري وأشرف مفتشي الصحة، ومحمد عثمان مدير إدارة البيئة، ورضا الهجين مدير الإشغالات، وإيهاب شادي مدير المكتب الفني، والسيد السعيد مدير إدارة الإعلام برئاسة المركز.