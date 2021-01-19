غدا.. قطع مياه الشرب عن مدينة بني عبيد بالدقهلية 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع مياه الشرب غدًا الأربعاء لمدة 5 ساعات من الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، ببني عبيد، واليوسيفية لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد عداية قطر 8 بوصات على خط مياه شرب رئيسي قطر 16 بوصة.

وطالبت الشركة المواطنين، وكافة الهيئات الخدمية، والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

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وأوضحت رئاسة مركز ومدينة بني عبيد في بيان لها، اليوم، أن إشارة وردت من مرفق مياه الشرب بميت فارس تفيد بقطع مياه الشرب عن خط 16 بوصة بلاستيك المغذي لمدينة بنى عبيد بالكامل والقرى والعزب التابعة لها، وقرية اليوسفية والعزب التابعة لها، وقرية ميت سويد والعزب التابعة لها، وقرية الصلاحات والعزب التابعة لها، نظراً لوجود أعمال صيانة بمغذيات الخطوط الرئيسيه بمرفق مياه الشرب بمحطة ميت فارس.

وأهابت رئاسة المركز بجميع المواطنين والمصالح والمنشآت الحكومية داخل نطاق مدينة بني عبيد، وقرية اليوسفية، إتخاذ ما يلزم من تخزين وتوفير إحتياجتهم من المياه لإستخدامها طول فترة إنقطاع المياه بسبب أعمال الصيانة.

ومن جهة أخري تابع حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة بني عبيد، إنهاء النزاع بين شركة الصرف، والمزراعين المجاورين لمحطة الصرف باليوسيفية واستكمال أعمال بناء الجزء الأخير لمحطة الصرف والمعالجة والتي تخدم أهالى القرية وجميع القرى والعزب المجاورة والتابعة لها عند الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية للمحطة خلال الشهور القأدمة.

حضر أعمال المعاينة على الطبيعة، عاطف فؤاد نائب رئيس المركز، و السيد منصور رئيس وحدة اليوسفيه، يرافقهما مسئول القسم الهندسى بالوحدة، وهيئة الصرف الصحي، وممثلى الجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

من جانبة أكد حاتم قاببل، أن الدولة مستمرة فى بناء مثل هذة المشاريع القومية ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمه للمواطنين والارتقاء بها بالقرى الأكثر إحتياجا للخدمات والبنية التحتية فى شتى المجالات الخدمية.