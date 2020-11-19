هرماس رضوان.. "فارس بني عبيد وقاهر الزمالك" وتاريخ من الإنجازات

حفر الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد الراحل، في محافظة الدقهلية، اسمه في قلوب أهل مدينته، منذ أن قرر خوض انتخابات مجلس الشعب عام 1990، ونجح في أول دورة له، وكان صادقاً مع من انتخبوه وقتها، فاستطاع خلال وقت قصير، أن يحول قرية بني عبيد إلى مدينة.

وواصل "هرماس" طموحه لأهل مدينته، التي تحولت إلى مركز إداري، يحتوي على مركز للشرطة، ومستشفى مركزي، كما حقق حلمه في بناء أكبر إستاد رياضي بالمنطقة، والذي يتسع لعدد 30 ألف متفرج.

تمكن البرلماني الراحل من النجاح في 3 دورات متتالية، وكان بحجم حلم أهل الدائرة، فأنشأ كورنيش للمدينة، وسلم بعدها الراية إلى شقيقه، الدكتور مكرم رضوان، الذي فاز هو الآخر في دورتين برلمانيتين، إلا أنه لم ينقطع أبداً مع شقيقه، في مواصلة العطاء لأهالي الدائرة.

حقق "هرماس" الفوز الغالي والكبير، عندما فاز علي نادي الزمالك في كأس مصر عام 2008، فكان أكبر إنجاز كروي في تاريخ النادي علي أرض إستاد المنصورة، عندما فاز على فريق الزمالك بهدف دون رد، أحرزه اللاعب السيد المندوه، وكان أهمية هذا الفوز أن فريق بني عبيد، في ذلك الوقت، كان ضمن أندية الدرجة الثالثة، بينما كان الزمالك في المركز الثاني بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان لرئيس النادي الأشهر في الدقهلية حضور قوي في الاتحاد المصري لكرة القدم، عندما ترشح على رئاسته، وكانت له أراء في تطوير اللعبة، حتى أن إستاد بني عبيد كان أحد الملاعب الموجودة ضمن ملف مصر، الذي أعدته لاستضافة كأس العالم.

وظل عطاء الدكتور "هرماس" حتى قبل وفاته بأيام، فكان كان يقف في ظهر شقيقه في انتخابات مجلس النواب، حتى وصل إلي جولة الإعادة عن حزب "الشعب الجمهوري"، بدائرة دكرنس، إلى أن فاجأه المرض، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، حيث توفى هناك.

وجاء إعلان وفاته صدمه كبيرة لأهالي بني عبيد، والذين أحبوه لإخلاصه الشديد لهم، ولاستجابته الدائمة لجميع مطالبهم العامة والخاصة.