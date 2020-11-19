أهالي الدقهلية يشيعون هرماس رضوان من ستاد بني عبيد

شيع أهالي مدينة بني عبيد، ظهر اليوم، جنازة الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد والبرلماني المخضرم، الذي شغل عضوية مجلس الشعب على مدار 3 دورات متتالية، وأمين عام حزب "الشعب الجمهوري" بمحافظة الدقهلية ، من الإستاد الرئيسي بالنادي الرياضي.

وأدى آلاف المشيعين صلاة الجنازة على الراحل، وسط حالة من الحزن الشديد، وطلب الإمام من المصلين إفساح الصفوف، لاستيعاب جميع الحضور بالمكان، وردد المشيعون هتاف التوحيد "لا إله إلا الله"، حتى وصلوا إلى مقابر المدينة، حتى تم مواراته الثرى في مدافن العائلة.

ووقف الدكتور مكرم رضوان، شقيق البرلماني الراحل، قبل صلاة الجنازة مخاطباً الحضور بقوله إن "كل من له دين مادي على أخي، فنحن أشقاؤه كفيلين به، ومن له دين معنوي، فمن عفا وأصلح فأجره على الله".

وأصيب "رضوان" بوكعة صحية قبل عدة أيام، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة للعلاج، إلا أنه توفى في وقت متأخر من مساء أمس، بعد تدهور حالته الصحية في المستشفى.

وكان نادي بني عبيد قد حقق الفوز الأهم في حياته على نادي الزمالك، في المباراة التي أقيمت بإستاد المنصورة في 26 ديسمبر 2008 في بطولة كأس مصر، ومنذ ذلك اليوم اكتسب نادي بني عبيد شهرته، رغم أنه حديث النشأة بالنسبة للعديد من الأندية الأخرى.

وحصل الدكتور هرماس رضوان على الدكتوراه في العلوم الزراعية عام 1998، ويعمل كمدرس ومهندس زراعي بمعهد الكفاية الإنتاجية في جامعة الزقازيق، ودخل البرلمان خلال دورة 1995 – 1995، ظل عضوا بالمجلس حتى عام 2005، ليكمل المسيرة بعده شقيقه الدكتور مكرم رضوان، الذي يخوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020، بدائرة دكرنس، مرشحاً عن حزب "الشعب الجمهوري".