تامر حسني: أعتمد على طاقات الصدق وليس أسماء المخرجين

كشف الفنان تامر حسني عن سبب اختياره سارة وفيق، لتكون مخرجة فيلم «مش أنا»، قائلا«الحقيقة بؤمن بالطاقات والروحانيات جدا، ومن وقت عمر وسلمى وأنا بصدقها وبحس إنها واقفة ورا الكاميرا وهي مساعدة وقلبها على الشغل وعلى تامر»، مشددًا على أنه لا يعتمد على أسماء المخرجين ولكنه يعتمد على طاقات الصدق، خاصة في المواهب الجديدة «أنا بحب أقدم حد جديد ولما عملت فيلم عمر وسلمى المخرج كان جديد وفيلم البدلة كان مخرج جديد على السينما» وأنه أول من قدم المخرج محمد سامي في أول أعماله، وأنه كان موفقًا في اختياره وتقديمه وأن شركات الإنتاج رفضت في البداية.

وقدم تامر حسني، خلال تصريحات تليفزيونية، الشكر لكل صناع فيلم «مش أنا» وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم، معتبرًا أن تقديم هذا الفيلم كان مجازفة نظرًا لاختياره هذا التوقيت، نظرًا لأن نسبة الإشغال في دور العرض وصلت لـ50%، لافتًا إلى أنه حقق إيرادات أكثر من التي كان يحققها قبل جائحة كورونا، مؤكدًا أن التحضير للشخصية استغرق عاما كاملا، لافتًا إلى أن فرضية التمثيل داخل الفيلم تقول إن نصف جسم البطل ليس له علاقة بالنصف الآخر.

وأكد تامر حسني أن هذه الحالة المرضية التي تحدث عنها الفيلم موجودة بالفعل، لافتًا إلى أن معاناة البطل كانت حقيقية وتمثيلها كان صعبا للغاية، نظرًا لأنه من المفترض ألا يعلم مصير حركة يده.