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بعد إجرائه قسطرة في القلب.. تامر عبدالمنعم لزوجته: مش هعرف أوفيكي حقك

كتب:

ياسمين محمود
02:19 ص | الثلاثاء 13 يوليو 2021
تامر عبدالمنعم

تامر عبدالمنعم

أعلن الفنان تامر عبد المنعم، عبر حسابه على موقع فيسبوك، إجراءه عملية قسطرة في القلب، ونشرت زوجته رنا علي، صورة لتامر بعد إجراء العملية، مطالبة الجمهور بالدعاء له في أزمته الصحية.

كما وجه تامر الشكر لزوجته عبر «فيسبوك» قائلا: «مهما قلت مش هعرف أوفيكي حقك.. لن أنسى دموعك وأنا في طريقي لإجراء القسطرة.. بحبك يا رنا».

وانهالت رسائل التمنيات بالشفاء من الجمهور وأصدقائه من الوسط الفني أبرزهم خالد سرحان.

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