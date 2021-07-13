تامر حسني: فضلت سنين مش لاقي آكل وسمعت كلام مهين واتذليت عشان حلمي

وجَّه الفنان تامر حسني نصيحة للشباب بعدم الاستسلام لواقعهم وتغييره متى أرادوا ذلك، قائلا «لو مش عاجبك مكانك في الدنيا غيَّره لأنك مش تمثال وإنت مش شجرة وينفع تروح كده وكده وينفع تعافر والكلام ده حقيقي وأنا شخصيا مريت بده والحمد لله ربنا كرمني وبقيت بحقق في أحلامي»، مضيفًا «أحيانا كنت أسمع كلام مهين وكنت بقول ماشي هقبلها لأني كنت بتذل لحلمي ومعنديش مشكلة المهم أوصل وهوصل يعني هوصل وده كان في دماغي».

وأوضح تامر حسني خلال تصريحات تليفزيونية، أن فيلمه الجديد «مش أنا» يناقش هذه الفكرة ويوجه الشباب إلى كسر شماعة الظروف «شماعة الظروف دي انت لازم تكسرها وتدمرها، وبوصل لرسالة في آخر الفيلم إن المشكلة في اللي معندوش طموح».

وتابع: «إحنا في قصة الفيلم المفروض فيه مسابقة والبطل بيجهز عشانه وجت ظروفه اللي قولت في الفيلم إني هتحداها والفيلم كله بيتحدى شماعة الظروف عند أي شاب».

وأضاف: «أنا حاسس بالشباب جدا وأنا واحد كنت من فترة مكنتش بقول الظروف لكن كان عندي الظروف كلها ومكنش معايا فلوس وكان عندي مشاكل أسرية ومش لاقي أكل ومش عارف أروح وأنا كتامر حسني عدى عليا سنين مش لاقي أكل وكان لازم أدور على طريق لأن كان قراري كتامر هوصل يعني هوصل وأجي لها كده وأجي لها كده ومن غير يأس».

واعترف تامر حسني بوجود الواسطة «فيه كل الحاجات دي ومش هننكر وفيه وسايط ومحسوبيات وفيه خدمات ممكن تحصل وحد يزق قريبه وحد مش ذو موهبة ويقولوا له تعالى اعمل دور مع إن صاحب الموهبة أولى وأنا كنت بشوف ده بعيني والعالم كله فيه ده».