تامر حسني: اتوجعت من ناس كتير.. وسوبر مان ومايكل جاكسون أثرا في حياتي

قال الفنان تامر حسني إن أغنية «100 وش» تؤثر فيه بشكل كبير «الأغنية دي بتتعبني وبتأثر فيا جدا سامحني لأني اتوجعت من ناس كتيرة جدا»، موضحًا أن الصديق لا يظهر وقت الضيق فقط «وقت الفرح كمان ممكن تقفشه لأن فيه ناس مبتقدرش تداري حقدها أو غيرتها فبيبان عليهم: «الزمن ده صعب فعلا لأن فيه ناس واقفين جنبك وبيقولوا لك كل الكلام الحلو وهما جواهم بـ100 وش ولو مش هتيجي منك مصلحة انت مش صاحبي».

وصف تامر حسني، خلال تصريحات تليفزيونية، العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ بأنه كان أسطورة عظيمة، مشيرًا إلى أنه تأثر به وكان يتمنى أن يكون مثله، مشيرًا إلى أنه كان يضع صورة له في غرفته إبان فترة الطفولة نظرًا لغرامه ومحبته للشخصيات الناجحة حيث كان يرى مسيرة العندليب الأسمر الفنية في التمثيل والغناء مسيرة ناجحة.

وكشف حسني عن أكثر 4 شخصيات يحبهم و«مغرم بيها» قائًلا: «عبدالحليم حافظ وعادل إمام وسوبر مان ومايكل جاكسون» مشددًا على أن هؤلاء هم أكثر 4 أشخاص مؤثرين في حياته.

ومن ناحية أخرى، فجَّر تامر حسني مفاجأة حول فيلمه الجديد «مش أنا» مشيرًا إلى أن شقيقه الأكبر حسام حسني هو الذي أنتجه وأنه كان يرغب في خوض تجربة الإنتاج منذ فترة وأنه اشترط عليه أن يتعلم قبل أن يُقدم على خطوة الإنتاج الفني والتي خاضها لأول مرة في هذا الفيلم.