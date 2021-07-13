كريمة: صيام 10 أيام من ذي الحجة «مش سُنة».. وأنصح بإعطاء الفريزر إجازة

فجَّر الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، مفاجأة بخصوص مسألة عدم قص الشعر والأظافر للمضحين منذ بداية الـ10 الأوائل من ذي الحجة حتى ذبح الأضحية، مؤكدًا أنه ذلك مستحب وليس واجبًا، مشيرًا إلى أنه لا يؤثر في الأضحية من قريب أو من بعيد.

وفي سياق متصل، أوضح كريمة خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري أنه لا يوجد شيء يسمى صيام العشر الأوائل من ذي الحجة: «مفيش حاجة اسمها صيام العشر الأوائل لأن الليالي العشر بتبدأ من يوم 1 ذي الحجة لحد يوم العيد وأنا اللي ثابت عندي في السنة وفي الأحاديث هو صيام يوم عرفة»، مشددًا على أن كل شخص حر في صيام الـ9 أيام الأوائل من ذي الحجة، محذرًا من ادعاء ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن الثابت هو صيام يوم عرفة لغير حجاج بيت الله.

ولفت كريمة إلى أن الحج لم يُمنع هذا العام، ولكن تم ترشيد أعداد الحجاج مراعاة للمصالح وموازنة للمصالح والمفاسد، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية لو استقبلت الحجاج من جميع العالم قد تسبب مضرة لشعبها ومضرة للحجاج وأن السعودية اتخذت قرارًا موافقا للشريعة الإسلامية.

واقترح كريمة الأكل من الأضاحي وعدم الادخار هذا العام و«إعطاء الفريزر أجازة» وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا على بعض الأسر، حيث هناك بعض الأسر التي تأثرت بسبب فيروس كورونا وفقدت مورد رزقها ناصحًا بألا تقوم الأسر بتخزين اللحوم بل توزيعها بالكامل على الفقراء والمساكين.