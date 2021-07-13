بدء توافد طلاب الشعبة الأدبية لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية

بدأ طلاب الثانوية العامة «الشعبة الأدبية» قبل قليل، التوافد إلى اللجان الامتحانية وسط إجراءات وقائية مشددة، من حيث تنظيم دخولهم وإلزامهم بارتداء الكمامات الطبية، وتسليمهم زجاجة مياه، لتأدية امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية»، ورقيا بنظام البابل شيت بنمط الأسئلة الموضوعية الاختيارية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة شددت على جميع المديريات بالالتزام بتسليم الطلاب كراسات الأسئلة وورق البابل شيت في المواعيد المحددة واستلامهم في المواعيد المحددة لذلك، وجرى التشديد على منع دخول الطلاب بالهاتف المحمول إلى لجان الامتحانات.

«شوقي»: نبذل جهودا مضنية لحوكمة المنظومة التعليمية

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّ امتحان اللغة الأجنبية الثانية يعقد اليوم لطلاب الشعبة الأدبية ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، مؤكدا أنّ الوزارة حريصة على متابعة أعمال الامتحانات في جميع المحافظات، من خلال غرفة العمليات المركزية التي جرى تجهيزها على أعلى مستوى بالتقنيات الحديثة لمراقبة أعمال الغش وملاحقة الغشاشين.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ الوزارة تبذل جهودا مضنية لحوكمة المنظومة التعليمية كاملة، ورفع كفاءة الأداء لتقديم لأفضل ما تستطيع للطلاب المجتهدين المحترمين، إضافة إلى طمأنة أولياء الأمور وتحقيق عدالة التقييم ونزاهة الامتحانات.

وأكد الدكتور طارق شوقي، في تصريحات عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، أنّ الوزارة أعدّت أحدث غرفة عمليات مركزية لمراقبة ما يحدث داخل فصول المدارس الثانوية، ومتابعة سير الامتحانات في كل مكان بمصر، مؤكدا حرص الوزارة على الاستمرار في التحول الرقمي وتطوير التعليم المصري.

وفي سياق متصل، يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في اللغة الإنجليزية، وذلك لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.