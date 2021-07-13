العثور على جثة متحللة داخل الدير المحرق بأسيوط

عثر مسئولو الدير المحرق بأسيوط على جثة شخص متحللة داخل الدير وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية بورود بلاغا لغرفة عمليات النجدة من رئيس الدير المحرق بالعثور على جثة شخص داخل الدير.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثه متحلله داخل الدير لشخص يدعى نصر سعد ميخائيل 70 سنه مقيم بقرية بنى عدى التابعة لمركز منفلوط.

تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى القوصية تحت تصرف النيابة التي قررت أنتداب الطب الشرعى لبيان وتحديد سبب الوفاة وكشفت المعاينة الأولية أن الوفاة طبيعية لعدم وجود أية أثارعنف على الجثة، وجرى تحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.