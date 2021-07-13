سيدة قطار جديدة.. دافعت عن مواطن بعد صفعه أمام ابنته: الكمسري ضربه عشان التذكرة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مدة 5 دقائق، وقعت أحداثه داخل قطار منوف، حيث أظهر مشادة كلامية بين كمسري ومساعدوه، مع إحدى السيدات - مصورة الفيديو-، قالت إنهم تعدوا على مواطن بالصفع على وجه أمام ابنته لخلاف على قطع التذكرة، وعدم دفع الغرامة.

وظهرت السيدة - مصورة الفيديو- التي استقلت القطار، وهي تخرج 50 جنيها - قيمة الغرامة المالية، إلا أن الكمسري رفض، بينما توعدتهم السيدة بمعاقبتهم قانونيا.

فحص الفيديو.. وتحديد المسئول

ومن جانبه أكد مصدر مطلع أن هناك تحقيقات موسعة تجري لفحص الفيديو، الذي وقع في قطار منوف، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤولين، وإصدار القرارات اللازمة تجاه الواقعة.

سيدة قطار طنطا

وقبل قرابة عام من الآن، وقع حادث مشابه في إحدى القطارات المتجهه من المنصورة إلى القاهرة، حيث ظهرت سيدة تصدت لتجاوز كمسري طلب تحصيل التذاكر بالقطار بحق مجند بسبب قيمة التذكرة، بعد أن حاول الكمساري إهانته وطرده من القطار.

ووقفت سيدة القطار وتدعى صفية أبو العزم أمام الكمساري، وقامت بدفع قيمة التذكرة لشاب المجند، وذلك بعد مشادة بينه وبين المسؤول عن تحصيل التذاكر، بعد أن هدد الكمسري المجند بطرده في حالة عدم دفع قيمة التذكرة.