إصابة شخص في مشاجرة بالشوم لخلاف على لهو الأطفال بأسيوط

أُصيب شخص فى مشاجرة بين عائلتين لخلافات على لهو الأطفال بقرية «عرب الجهمة»، التابعة لمركز القوصية فى محافظة أسيوط وجرى السيطرة على المشاجرة بمعرفة قوات الشرطة.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع مشاجرة بالعصى والشوم بقريه عرب الجهمة دائرة المركز ووقوع مصابين.

على الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وجرى السيطرة على الموقف وفض المشاجرة، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع المشاجرة بين عائلتي «الظواهر وعبد الحق»، بالشوم والعصى لخلافات على لهو الأطفال، أسفرت عن إصابة «حمدى علي متولي» 60 سنة، من الظواهر، تم نقله لمستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، جرى إلقاء القبض على طرفي المشاجرة وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانب آخر تمكن فريق قوات الإنقاذ النهري بأسيوط من انتشال جثة طبيب بيطري كانت طافية على مياه النيل بجوار عوامة الحمام بقرية عرب العومر التابعة لمركز أبنوب فى محافظة أسيوط، وتلقى مدير أمن أسيوط إخطار من مأمور مركز شرطة ابنوب بتمكن فريق قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة غريق يدعى محمد حسن عبد السلام طبيب بيطرى بالمعاش من قريه درنكه.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبنوب تحت تصرف النيابة وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.