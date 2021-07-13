حصر الفيلات والشاليهات بمشروع تنمية جزيرة الشعير في القناطر الخيرية

أعلن مجلس مدينة ومركز القناطر الخيرية استمرار أعمال لجنة الحصر لمشروع تنمية وتطوير جزيرة الشعير والصادر بشأنها قرار المجلس الأعلى للتخطيط العمراني برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعتبارها منطقة إعادة تخطيط لمناطق تغيير الاستخدام بحضور مسؤولى المساحة والشهر العقارى والضرائب العقارية وأملاك المدينة.

ياتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية حيث قام محمد علام نائب رئيس المركز والمدينة ونائب رئيس لجنة الحصر لمشروع تنمية وتطوير جزيرة الشعير بحصر منطقة الفيلات والشاليهات ضمن المشروع الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمنطقة مع الحفاظ على الكتلة السكانية والأنشطة القائمة، واستحداث أنشطة جديدة فى مجالات زراعة نباتات الزينة والزهور والزراعات العضوية فضلا عن إقامة عدد من المشروعات السياحية والترفيهية ومركز للمؤتمرات والمعارض بما يوفر العديد من فرص العمل لاهالى الجزيرة ومواطنى مدينة القناطر الخيرية ويعيد المدينة للصدارة كأحد أهم المدن السياحية بمصر

رئيس مدينة القناطر الخيرية: لامساس بحقوق أيا من قاطني جزيرة الشعير

وأكد اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية بأنه لا مساس بحقوق أى مواطن ولن يضار أحد من سكان جزيرة الشعير أو يجبر على الخروج منها مؤكدا أن المشروع سيوفر العديد من فرص العمل والتنوع الاقتصادى كذلك يقوم المشروع على الحفاظ على طبيعة الأنشطة بالمكان.

لجان الحصر مستمرة لإعادة تخطيط جزيرة الشعير في القناطر الخيرية

وأضاف رئيس مدينة القناطر الخيرية انه جري بدء العمل في مشروع تطوير وتنمية جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية حيث قامت اللجنة المشكله لحصر مناطق إعادة التخطيط لبدء العمل وتوجهت اللجنه للمنطقه لاعداد الحصر المطلوب بحضور ممثلى المساحة والشهر العقارى والضرائب وعدد من الشخصيات العامة بمنطقة المشروع ومسئولي الاملاك والإدارة الهندسية.

ولفت إلى المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير المنطقة للاستفادة القصوى من الإمكانيات الاقتصادية للموقع بإعتباره موقع شديد التميز من الناحية السياحية.