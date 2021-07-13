البرازيل تعلن تسجيل 179 إصابة مؤكدة بكورونا خلال كوبا أمريكا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 179 حالة إصابة بفيروس كورونا، على صلة بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم، التي أقيمت مؤخرا بالبلاد، بزيادة 13 حالة عن آخر تحديث للحصيلة قبل 17 يوما، ولم يصدر بعد بيان لاحق من قبل الوزارة من أجل إيضاح مدى خطورة المرض في أي من الحالات المصابة، وكذلك لا يعكس العدد أيضا العدوى المحتملة بين عدة آلاف من الضيوف الذين شاهدوا الأرجنتين تتغلب على البرازيل بهدف مقابل لا شيء السبت الماضي في نهائي البطولة بملعب ماراكانا، وكان النهائي هو المباراة الوحيدة في البطولة التي شهدت حضور مشجعين في المدرجات، وكان خبراء الصحة في البرازيل قد توقعوا قبل البطولة احتمال ارتفاع معدل الإصابات بنهاية يونيو الماضي، لكن هذا لم يحدث.

وعلى صعيد حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في البرازيل، كان حوالي 26% من السكان في البرازيل حصلوا على لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وفقا لموقع بحثي، وكانت النسبة تقترب من 14% عند بدء بطولة كوبا أمريكا، ولم تسجل سوى وقائع قليلة لوجود حشود كبيرة في بعض الحانات والمطاعم خلال مباريات البطولة في البرازيل، حتى خلال لعب مباراة النهائي مساء السبت الماضي أمام الأرجنتين.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، إن 28772 فحصا أجريت لأشخاص على صلة بالبطولة من 11 يونيو إلى 10 يوليو، وجاءت 0.6% من النتائج إيجابية، وعندما بدأت بطولة أمريكا الجنوبية، وصلت النسبة إلى حوالي 1%.

وتضمنت الحالات الإيجابية 36 لاعبا أو موظفا بالمنتخبات الوطنية، و137 عاملا خارجها، و6 على صلة باتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، وأكدت كل من فنزويلا وبوليفيا وكولومبيا وبيرو وتشيلي ظهور حالات في منتخباتها الوطنية، ولكن لم تعلق أو تؤجل أي مباريات بسبب الاصابات.