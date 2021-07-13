بعد إعلانها رسميا.. 5 فئات تستفيد من مبادرة التمويل العقاري

أطلق البنك المركزي منذ قليل، تفاصيل المباردة الرئاسية للتمويل العقاري رسميًا، بمبلغ 100 مليار جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل بتيسيرات غير مسبوقة، وبسعر عائد متناقص 3%، وأطول فترة سداد تصل إلى 30 عامًا لأول مرة.

وتستعرض «الوطن» الفئات المستهدفة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، وفقًا لما حدده البنك المركزي، على النحو التالي:

الفئات المستفيدة من مبادرة التمويل العقاري

- محدودو الدخل: يشترط ألا يزيد الدخل على 6 آلاف جنيه للأسرة، و4500 جنيه للأعزب بنسبة مقدم 10% من إجمالي قيمة الوحدة، وبالنسبة لمتوسطي الدخل يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري للأعزب 10 آلاف جنيه، وللأسرة لا يتجاوز 14 ألف جنيه، بنسبة مقدم من 15 إلى 20%.

- العميل/ الأسرة شاملة الأولاد والقصر، الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط، بشرط عدم استفادته من مبادرات التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها، خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.

- المستفيدون الحاليون من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019، بسعر عائد 8% متناقص، وتنطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة، يمكن تعديل سعر العائد المطبق ليصبح 3% متناقص، وتعديل مدة القرض لتصل إلى 30 عاما بحد أقصى وفقًا لرغبة العملاء.

- العملاء الذين لم يتجاوزوا سن المعاش، المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في نهاية عمر القرض، بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات بغض النظر عن سن العميل، يمكنهم الاستفادة من المبادرة بشرط سداد 40% من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، ولا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

- استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة «الأقارب حتى الدرجة الثانية»، المتقدمين لحجز وحدات سكنية من تطبيق الحد الأقصى للدخل، بالنسبة للحالات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.