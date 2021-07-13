في 5 خطوات.. كيف تتجنب عمليات النصب الإلكتروني والرسائل الوهمية؟

نشر جهاز حماية المستهلك، عبر موقعه الرسمي، رسالة تحذيرية للمواطنين، عن خطوات يجب الالتزام بها لتجنب عمليات النصب الإلكتروني والتي تزايدت مؤخرا، وهو ما نرصده في السطور التالية.

كيف تتجنب عمليات النصب الإلكتروني بالرسائل الوهمية؟

1. لا ترد على أي بريد الكتروني أو رسالة نصية أو نافذة منبثقة تطلب منك معلوماتك الشخصية أو المالية.

2- لا تضغط على أي رابط تحتويه تلك الرسائل.

3- إذا أردت أن تزور الموقع الخاص ببنك أو شركة معينة أدخل اسمها بنفسك في برنامج التصفح الخاص بك.

4- لا ترد على أي رسالة تتلقاها إذا طلبت منك الاتصال برقم تليفون لتحديث حسابك أو إدخال معلوماتك الشخصية لاستعادة أموالك.

5- إذا أردت الاتصال بمنظمة معينة ترتبط معها بعلاقة عمل يمكنك الاتصال بالرقم المطبوع على كشف الحساب المالي الخاص بك أو استخدام فهرس التليفون.

وأكد جهاز حماية المستهلك عبر موقعه الالكتروني، أنّ بعض لصوص الهوية قد يتمكنون من سرقة المعلومات الشخصية لكثير من الأشخاص عن طريق القرصنة على قواعد بيانات ضخمة تديرها الشركات أو المصالح الحكومية، ونظرا لعدم وجود إمكانية التمتع بفوائد الإنترنت دون الكشف عن المعلومات الشخصية، يجب الالتزام بهذه الخطوات لعدم كشف تلك المعلومات سوى للمنظمات التي تثق بها.

وشدد جهاز حماية المستهلك: «لا تكشف معلوماتك الشخصية إلا بعد أن تعرف كيف ستستغل وكيفية حمايتها»، مطالبا بالاتصال بـالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك حال حدوث أي عمليات نصب.

وأكدت رسالة جهاز حماية المستهلك، أنّ هناك أشخاص غير أمناء في العالم الواقعي وعلى الإنترنت، مضيفة: «على الإنترنت، لا يمكنك أن تحكم على الموظف إذا نظرت في عينيه نظرة ثاقبة، ومن السهل للغاية على نصابي الإنترنت أن ينتحلوا شخصية الشركات الحقيقية، لذا يجب أن تعلم مع من تتعامل، فإذا كنت تفكر في التعامل مع موقع لا تعرفه، ابحث عنه جيدا قبل الشراء».

وطالب جهاز حماية المستهلك، المواطنين، حال الرغبة في التعامل مع موقع إلكتروني ما، بكتابة اسم الموقع في أحد محركات البحث، فإذا وجدت آراءً لا تحبذ هذا الموقع، فقد يكون من الأفضل التعامل مع بائع آخر.